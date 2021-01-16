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Львов попрощался с очередным легионером
Клуб расторг контракт с Челичем
Защитник Макс Челич покинул состав "Львова", сообщает официальный сайт клуба.
24-летний хорват расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.
Челич перешёл в "Львов" перед стартом сезона. На его счету 4 матча и один гол за "горожан".
Напомним, ранее команду также покинул полузащитник Микель Айнсалу.
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Источник:ПФК Львов
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