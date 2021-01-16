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Львов попрощался с очередным легионером

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб расторг контракт с Челичем

Львов попрощался с очередным легионером
Новина українською

Защитник Макс Челич покинул состав "Львова", сообщает официальный сайт клуба.

24-летний хорват расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.

Челич перешёл в "Львов" перед стартом сезона. На его счету 4 матча и один гол за "горожан".

Напомним, ранее команду также покинул полузащитник Микель Айнсалу.

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В статье: ФК Львов Макс Челич
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Источник:
ПФК Львов

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