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Милевский дебютировал за Минай в матче против своего бывшего клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок вышел в стартовом составе закарпатцев на товарищеский поединок

Милевский дебютировал за Минай в матче против своего бывшего клуба
Новина українською

Новоиспеченный форвард "Миная" Артем Милевский первый раз вышел на поле в футболке закарпатского клуба. Произошло это в товарищеском матче против бывшей команды украинца - венгерской "Кишварды".

На 60-ю минуту поединка футболист результативными действиями не отметился, а его команда проигрывает со счетом 0:1.

Напомним, Артем Милевский перешел в "Минай" 24-го декабря прошлого года на правах свободного агента. До этого он два сезона провел в составе "Динамо-Брест". Также с августа 2018 по январь 2019 украинец выступал за "Кишварду", сыграв 10 матчей и записав в актив три ассиста за венгерскую команду. Контракт футболиста с закарпатцами заключен до лета 2022-го года. Transfermarkt оценивает футболиста в 100 тыс евро.

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В статье: Артем Милевский УПЛ Кишварда Минай
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Комментарии (1)
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koral (Рівне)
16.01.2021 в 13:50
100 к це мінімалка на Трансфермаркет?
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