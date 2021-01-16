Милевский дебютировал за Минай в матче против своего бывшего клуба

Новоиспеченный форвард "Миная" Артем Милевский первый раз вышел на поле в футболке закарпатского клуба. Произошло это в товарищеском матче против бывшей команды украинца - венгерской "Кишварды".

На 60-ю минуту поединка футболист результативными действиями не отметился, а его команда проигрывает со счетом 0:1.

Напомним, Артем Милевский перешел в "Минай" 24-го декабря прошлого года на правах свободного агента. До этого он два сезона провел в составе "Динамо-Брест". Также с августа 2018 по январь 2019 украинец выступал за "Кишварду", сыграв 10 матчей и записав в актив три ассиста за венгерскую команду. Контракт футболиста с закарпатцами заключен до лета 2022-го года. Transfermarkt оценивает футболиста в 100 тыс евро.