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Милевский дебютировал за Минай в матче против своего бывшего клуба
Игрок вышел в стартовом составе закарпатцев на товарищеский поединок
Новоиспеченный форвард "Миная"
На 60-ю минуту поединка футболист результативными действиями не отметился, а его команда проигрывает со счетом 0:1.
Напомним, Артем Милевский перешел в "Минай" 24-го декабря прошлого года на правах свободного агента. До этого он два сезона провел в составе "Динамо-Брест". Также с августа 2018 по январь 2019 украинец выступал за "Кишварду", сыграв 10 матчей и записав в актив три ассиста за венгерскую команду. Контракт футболиста с закарпатцами заключен до лета 2022-го года. Transfermarkt оценивает футболиста в 100 тыс евро.
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