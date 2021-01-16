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Алиев: Определять уровень Цыганкова по УПЛ - вообще ни о чем. В Лиге Чемпионов он себя не показал

Премьер-лига
(1 голосов)

Бывший динамовец раскритиковал игрока киевлян

Алиев: Определять уровень Цыганкова по УПЛ - вообще ни о чем. В Лиге Чемпионов он себя не показал
Новина українською

Экс-игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев оценил игру одного из лидера киевлян - Виктора Цыганкова:

"Цыганкову не знают уже, где ценник вешать - 30-40 млн... Я всегда говорил: "Уровень чемпионата Украины - вообще ни о чем". Были матчи с "Барселоной" и "Ювентусом", чтобы себя проявить. Что показал Цыганков в этой ЛЧ? Забил с пенальти "Ференцварошу"? Я сейчас со своим весом тоже могу играть на уровне УПЛ", - сказал Алиев в эфире программы "Вмыкай пидигрив".

В этом сезоне Виктор Цыганков провел за "Динамо" 19 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 10 голов и три ассиста. Заметим, что в групповом этапе Лиги Чемпионов он забил два гола - "Ференцварошу" и "Барселоне". Недавно портал Transfermarkt оценил игрока в 24 млн евро, таким образом украинец снова был признан самым дорогим футболистом УПЛ.

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В статье: Александр Алиев Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (8)
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adidas77 (Cумы)
16.01.2021 в 14:46
То есть голы в ЛЧ Ференцу и Барсе, это ни о чём?Победный гол Испании, это вообще фигня, верно? Это я всего лишь вспомнил последние матчи этой осени!
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+1
-1
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
16.01.2021 в 14:27
О неудачник алкаш рот роззявил, началось!
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+4
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
16.01.2021 в 14:18
кому алкаш-Алиев такое сказал?
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+2
0
avatar
Romerik (YNWA)
16.01.2021 в 14:05
От части он прав, но только в том что нельзя судить Витю по УПЛ... Но он почему-то забыл кто забивал ключевые голы или вообще голы за сборную в 19 и 20 годах....И вообще, как по мне ,то алкаш футболист не имеет права вообще говорить что-то о уровне других здоровых футболистов...
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+4
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
16.01.2021 в 14:29
ничего он не забыл \ на Динамо он "забил" \ кто-то текст вмиг написал \ Шурик это рассказал \ получил за это приз \ 100 грамм водочки он влил \ в унитазе он запил... (кстати, унитаз от бывшего кормильца...)
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+1
-1
Oлeкcин (Н.)
16.01.2021 в 13:55
Золотые слова! Но дырявым правда глаза колет, так что за это сейчас они обвинят своего бывшего кумира во всех смертных грехах.
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+3
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
16.01.2021 в 14:13
Тебе бы мозги в твое ведро на плечах, могло бы и на звание "человека" претендовать, а так....
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+3
-2
adidas77 (Cумы)
16.01.2021 в 14:49
Oлeкcин (Н.) Напомню для тупоголовых! Циганков не забивал голы в этой ЛЧ (Ференц, Барса)??? За сборную решающие и победные мячи Циганков тоже не забивал? И это всё было этой осенью! Какие же вы ржавые - гнусные м у д а к и!
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+1
-1


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