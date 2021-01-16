Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алиев: Определять уровень Цыганкова по УПЛ - вообще ни о чем. В Лиге Чемпионов он себя не показал
Бывший динамовец раскритиковал игрока киевлян
Экс-игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев оценил игру одного из лидера киевлян - Виктора Цыганкова:
"Цыганкову не знают уже, где ценник вешать - 30-40 млн... Я всегда говорил: "Уровень чемпионата Украины - вообще ни о чем". Были матчи с "Барселоной" и "Ювентусом", чтобы себя проявить. Что показал Цыганков в этой ЛЧ? Забил с пенальти "Ференцварошу"? Я сейчас со своим весом тоже могу играть на уровне УПЛ", - сказал Алиев в эфире программы "Вмыкай пидигрив".
В этом сезоне Виктор Цыганков провел за "Динамо" 19 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 10 голов и три ассиста. Заметим, что в групповом этапе Лиги Чемпионов он забил два гола - "Ференцварошу" и "Барселоне". Недавно портал Transfermarkt оценил игрока в 24 млн евро, таким образом украинец снова был признан самым дорогим футболистом УПЛ.
Популярное сейчас
- Тюрьмы, драки, наркотики, убийства: судьбы главных акционеров околофутбола Испании
- Старенький продолжит игровую карьеру, Яя Туре поработает в Олимпике. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Яя Туре вернулся в Украину, Фонсека опозорился в дерби. Главные новости за 15 января
- Луческу объяснил, почему киевское Динамо не подпишет сына Георге Хаджи
- Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО