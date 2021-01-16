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Герой футбольного дня. Кирилл Ковалец

Премьер-лига
(1 голосов)

Главный актив Александрии

Герой футбольного дня. Кирилл Ковалец
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Даже немного странно, что Кирилл Ковалец никогда не играл в топ-клубах Украины. Три сезона он находился в структуре "Шахтера", но выше третьей команды (Вторая лига) в иерархии клуба не поднимался. "Александрии" посчастливилось в свое время получить его в статусе свободного агента после того, как Ковалец довольно неплохо проявил себя на уровне УПЛ в составе "Черноморца".

Сегодня "Александрия" может получить за него пятьсот тысяч евро. По крайней мере, о такой сумме идет речь в переговорах между "Днепром-1" и клубом Сергея Кузьменко. Менеджеры "Александрии" заявляют о желании выторговать больше и их желание вполне понятно. Ковалец связан контрактом с "Александрией" еще полтора года, поэтому предложения в пятьсот тысяч евро несвоевременные – их надо делать за полгода до истечения контракта.

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Интересна сама природа новости о возможном переходе Кирилла Ковальца в "Днепр-1". Не секрет, что у днепрян все в порядке с финансированием, поэтому они являются одним из самых активных участников зимнего трансферного украинского рынка. У "Александрии" все точно наоборот: команда разгружает платежную ведомость под предлогом омоложения состава.

Команду уже покинули пятеро игроков, лишь двое из которых перешагнули порог тридцатилетнего возраста. Один из них – Василий Грицук, который еще относительно недавно считался одним из центров креатива в клександрийском коллективе. Сейчас жалеть об уходе Грицука оснований у Шарана нет, ведь после травм Василий потерял свой прежний уровень, и уже вряд ли способен на него вернуться. Теперь прямолинейную и простоватую манеру игры "Александрии" способен разбавить разнообразием только один игрок – Кирилл Ковалец.

Поэтому вполне понятна реплика директора "Александрии" Дмитрия Китаева о том, что Ковалец им самим нужен. Но не нужен ли новый подход к организации? На примере Ковальца хорошо можно проследить процесс деградации игры команды: в прошлом чемпионате Кирилл забил семь голов и отдал три результативных передачи в чемпионате. А в течение первой половины чемпионата Украины 2020/21 у Ковальца нет ни одного результативного удара. Весь актив сводится к четырем результативным передачам.

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Герой футбольного дня. Кирилл Ковалец - изображение 2

Сохранить Ковальца в своем составе – это только половина дела для "Александрии". Нужно также не допустить его деградации и потери мотивации, угроза чего существует.

Фото - ФК "Александрия"

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В статье: Кирилл Ковалец ФК Александрия герой футбольного дня
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