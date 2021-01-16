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Абу Ханна вернулся в лазарет после спарринга с Пястом

Премьер-лига
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Ранее легионер был на самоизоляции из-за коронавируса

Абу Ханна вернулся в лазарет после спарринга с Пястом
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Защитник "Зари" Йоэль Абу Ханна получил травму во время вчерашнего товарищеского матча с польским "Пястом" (1:2).

О характере и серьезности повреждения 22-летнего легионера не сообщается.

Напомним. Абу Ханна лишь недавно вернулся из лазарета после того, как переболел коронавирусом.

В текущем сезоне УПЛ Йоэль принял участие в 11 матчах.

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В статье: Заря (Луганск) Джоель Абу Ханна
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