Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Абу Ханна вернулся в лазарет после спарринга с Пястом
Ранее легионер был на самоизоляции из-за коронавируса
Защитник "Зари" Йоэль Абу Ханна получил травму во время вчерашнего товарищеского матча с польским "Пястом" (1:2).
О характере и серьезности повреждения 22-летнего легионера не сообщается.
Напомним. Абу Ханна лишь недавно вернулся из лазарета после того, как переболел коронавирусом.
В текущем сезоне УПЛ Йоэль принял участие в 11 матчах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Продэксим проходит в 1/8 финала Лиги чемпионов
- Милевский дебютировал за Минай в матче против своего бывшего клуба
- Шевченко попал в рейтинг лучших тренеров сборных по итогам десятилетия
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО
- Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...