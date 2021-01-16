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Мариуполь – Ракув. Прямая видеотрансляция матча

Премьер-лига
(1 голосов)

"Приазовцы" продолжают сбор в Турции

Мариуполь – Ракув. Прямая видеотрансляция матча
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"Мариуполь" продолжает тренировочный сбор в Турции.

Во втором спарринге на турецкой земле "приазовцы" встречаются с польским "Ракувом". В первой игре сбора команда Остапа Маркевича уступила чешскому "Словану" (1:3).

Составы команд:

  • "Мариуполь": Кудрик, Стасюк, Чоботенко, Быков, Меличенко, Петерман, Мишнев, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Кулаков
  • "Ракув": Пиндрох, Кржужак, Миколаевски, Шварц, Малиновски, Полетанович, Сапата, Лопес, Кун, Целаговски, Завада

Встреча против "Ракува" началась в 15:30.

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В статье: ФК Мариуполь Ракув (Ченстохова)
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