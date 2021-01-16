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Мариуполь – Ракув. Прямая видеотрансляция матча
"Приазовцы" продолжают сбор в Турции
"Мариуполь" продолжает тренировочный сбор в Турции.
Во втором спарринге на турецкой земле "приазовцы" встречаются с польским "Ракувом". В первой игре сбора команда Остапа Маркевича уступила чешскому "Словану" (1:3).
Составы команд:
- "Мариуполь": Кудрик, Стасюк, Чоботенко, Быков, Меличенко, Петерман, Мишнев, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Кулаков
- "Ракув": Пиндрох, Кржужак, Миколаевски, Шварц, Малиновски, Полетанович, Сапата, Лопес, Кун, Целаговски, Завада
Встреча против "Ракува" началась в 15:30.
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