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Днепр-1 близок к подписанию.вингера Динамо Батуми

Премьер-лига
(2 голосов)

Француз отправился в Турцию, где днепряне проводят тренировочный сбор

Днепр-1 близок к подписанию.вингера Динамо Батуми
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"Днепр-1" может подписать правого вингера грузинского "Динамо" из города Батуми. Сайт FCDnipro.com сообщает, что бразильский форвард Вагнер Гонсалвеш заинтересовал днепрян.

24-летний француз может сыграть по всему фронту атаки и выступить в качестве вингера обеих флангов или "десятки". Немецкий портал Transfermarkt оценивает трансфер футболиста в 375 тысяч евро. Соглашение Вагнера с "Динамо" Батуми рассчитано до конца 2022-го года.

Гонсалвеш скоро прибудет в расположение команды Игоря Йовичевича в Турции, где "Днепр-1" проводит тренировочные сборы.

В составе "Динамо" Гонсалвеш сыграл 16 матчей, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач. Воспитанник "Бастии" также в Грузии выступал за "Сабуртало", в футболке которого отметился 18 мячами и 23 ассистами в 65 поединках.

Видео с моментами игры Вангера Гонсалвеша

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В статье: Динамо (Батуми) СК Днепр-1 Гонсалвеш
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Источник:
FCDnipro.com

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