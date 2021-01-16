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Днепр-1 близок к подписанию.вингера Динамо Батуми
Француз отправился в Турцию, где днепряне проводят тренировочный сбор
"Днепр-1" может подписать правого вингера грузинского "Динамо" из города Батуми. Сайт FCDnipro.com сообщает, что бразильский форвард Вагнер Гонсалвеш заинтересовал днепрян.
24-летний француз может сыграть по всему фронту атаки и выступить в качестве вингера обеих флангов или "десятки". Немецкий портал Transfermarkt оценивает трансфер футболиста в 375 тысяч евро. Соглашение Вагнера с "Динамо" Батуми рассчитано до конца 2022-го года.
Гонсалвеш скоро прибудет в расположение команды Игоря Йовичевича в Турции, где "Днепр-1" проводит тренировочные сборы.
В составе "Динамо" Гонсалвеш сыграл 16 матчей, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач. Воспитанник "Бастии" также в Грузии выступал за "Сабуртало", в футболке которого отметился 18 мячами и 23 ассистами в 65 поединках.
Видео с моментами игры Вангера Гонсалвеша
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