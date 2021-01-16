  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мариуполь добил первую ничью на турецком сборе благодаря дублю молодого нападающего
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мариуполь добил первую ничью на турецком сборе благодаря дублю молодого нападающего

Премьер-лига
(1 голосов)

Кащук стал героем встречи

Мариуполь добил первую ничью на турецком сборе благодаря дублю молодого нападающего
Новина українською

Сегодня, 16-го января, "Мариуполь" провел свой второй матч на тренировочном сборе в Турции. Соперником приазовцев стал польский "Ракув", один из лидеров Екстраклясы. Итоговый счет матча - 2:2. Дублем в составе украинской команды отличился 20-летний нападающий Алексей Кащук, дважды забив с пенальти. Отметим, что эти команды проведут еще один спарринг через четыре дня.

Читайте такжеМариуполь в товарищеском матче проиграл Словану

"Ракув" - "Мариуполь" 2:2

Голы: Кржужак 40, Шварц 88 пен - Кащук 36 пен, 90+1 пен.

"Мариуполь": Кудрик, Стасюк, Чоботенко, Быков, Меличенко, Петерман, Мишнев, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Кулаков.

"Ракув": Пиндрох, Кржужак, Миколаевски, Шварц, Малиновски, Полетанович, Сапата, Лопес, Кун, Целаговски, Завада.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УПЛ Мариуполь Алексей Кащук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Siren05 (Мариуполь)
16.01.2021 в 17:53
Какой Кащук? В первом тайме его поменяли из-за полученной травмы. Второй гол с пенальти забил во втором тайме Танковский.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...