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Мариуполь добил первую ничью на турецком сборе благодаря дублю молодого нападающего
Кащук стал героем встречи
Сегодня, 16-го января, "Мариуполь" провел свой второй матч на тренировочном сборе в Турции. Соперником приазовцев стал польский "Ракув", один из лидеров Екстраклясы. Итоговый счет матча - 2:2. Дублем в составе украинской команды отличился 20-летний нападающий Алексей Кащук, дважды забив с пенальти. Отметим, что эти команды проведут еще один спарринг через четыре дня.
"Ракув" - "Мариуполь" 2:2
Голы: Кржужак 40, Шварц 88 пен - Кащук 36 пен, 90+1 пен.
"Мариуполь": Кудрик, Стасюк, Чоботенко, Быков, Меличенко, Петерман, Мишнев, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Кулаков.
"Ракув": Пиндрох, Кржужак, Миколаевски, Шварц, Малиновски, Полетанович, Сапата, Лопес, Кун, Целаговски, Завада.
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