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Мариуполь добыл первую ничью на турецком сборе благодаря двум голам с пенальти
Предыдущий матч "приазовцы" проиграли
Сегодня, 16-го января, "Мариуполь" провел свой второй матч на тренировочном сборе в Турции. Соперником "приазовцев" стал польский "Ракув", один из лидеров Екстраклясы. Итоговый счет матча - 2:2. Оба гола украинская команда забила с пенальти: счет в матче с "точки" открыл Алексей Кащук в середине первого тайма, а в компесований время ко второй половине встречи благодаря точному удару с одиннадцатиметровой отметки от Танковского "Мариуполь" сравнял цифры на табло. Между этими мячами поляки забили дважды. Отметим, что эти команды проведут еще один спарринг через четыре дня.
"Ракув" - "Мариуполь" 2:2
Голы: Кржужак 40, Шварц 88 пен - Кащук 36 пен, Танковский 90+1 пен.
"Мариуполь": 1-й тайм - Кудрик, Стасюк, Чоботенко, Быков, Меличенко, Петерман, Мишнев, Бондаренко, Очеретько (Топалов, 36), Кащук (Кулиев, 42), Кулаков
2-й тайм: Гальчук, Кирюханцев, Муравский, Сагуткин, Драмбаев, Доброхотов, Мишнев, Бондаренко (Петерман, 60, Танковский, 64), Топалов, Кулиев, Сикан
"Ракув": Пиндрох, Кржужак, Миколаевски, Шварц, Малиновски, Полетанович, Сапата, Лопес, Кун, Целаговски, Завада.
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