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Мариуполь добыл первую ничью на турецком сборе благодаря двум голам с пенальти

Премьер-лига
(1 голосов)

Предыдущий матч "приазовцы" проиграли

Мариуполь добыл первую ничью на турецком сборе благодаря двум голам с пенальти
Новина українською

Сегодня, 16-го января, "Мариуполь" провел свой второй матч на тренировочном сборе в Турции. Соперником "приазовцев" стал польский "Ракув", один из лидеров Екстраклясы. Итоговый счет матча - 2:2. Оба гола украинская команда забила с пенальти: счет в матче с "точки" открыл Алексей Кащук в середине первого тайма, а в компесований время ко второй половине встречи благодаря точному удару с одиннадцатиметровой отметки от Танковского "Мариуполь" сравнял цифры на табло. Между этими мячами поляки забили дважды. Отметим, что эти команды проведут еще один спарринг через четыре дня.

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"Ракув" - "Мариуполь" 2:2

Голы: Кржужак 40, Шварц 88 пен - Кащук 36 пен, Танковский 90+1 пен.

"Мариуполь": 1-й тайм - Кудрик, Стасюк, Чоботенко, Быков, Меличенко, Петерман, Мишнев, Бондаренко, Очеретько (Топалов, 36), Кащук (Кулиев, 42), Кулаков

2-й тайм: Гальчук, Кирюханцев, Муравский, Сагуткин, Драмбаев, Доброхотов, Мишнев, Бондаренко (Петерман, 60, Танковский, 64), Топалов, Кулиев, Сикан

"Ракув": Пиндрох, Кржужак, Миколаевски, Шварц, Малиновски, Полетанович, Сапата, Лопес, Кун, Целаговски, Завада.

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В статье: УПЛ Мариуполь Алексей Кащук
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Комментарии (2)
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Siren05 (Мариуполь)
16.01.2021 в 20:25
Исправили...
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Siren05 (Мариуполь)
16.01.2021 в 17:53
Какой Кащук? В первом тайме его поменяли из-за полученной травмы. Второй гол с пенальти забил во втором тайме Танковский.
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