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Капитан Олимпика завершил карьеру и будет работать ассистентом главного тренера в клубе
Очередное усиление в руководстве "фантазеров"
Рекордсмен по количеству проведенных матчей и капитан "Олимпика" Дмитрий Гришко завершил карьеру и продолжит работу в донецком клубе в должности ассистента Игоря Климовского. Об этом сообщает Футбольный формат.
За "Олимпик" 35-летний украинец сыграл 195 матчей (8+2) в период с 2011-го по 2020-й год. Заметим, что сезон 2017-2018 он провел в российском СКА "Хабаровск". Кроме того, что игрок является рекордсменом донецкого клуба, на его счету 130 матчей в составе "Черноморца" с 2006-го по 2011-й год, что является четвертым результатом "моряков".
В этом сезоне Гришко провел всего две встречи (113 минут) за "Олимпик".
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