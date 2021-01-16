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Капитан Олимпика завершил карьеру и будет работать ассистентом главного тренера в клубе

Премьер-лига
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Очередное усиление в руководстве "фантазеров"

Капитан Олимпика завершил карьеру и будет работать ассистентом главного тренера в клубе
Новина українською

Рекордсмен по количеству проведенных матчей и капитан "Олимпика" Дмитрий Гришко завершил карьеру и продолжит работу в донецком клубе в должности ассистента Игоря Климовского. Об этом сообщает Футбольный формат.

За "Олимпик" 35-летний украинец сыграл 195 матчей (8+2) в период с 2011-го по 2020-й год. Заметим, что сезон 2017-2018 он провел в российском СКА "Хабаровск". Кроме того, что игрок является рекордсменом донецкого клуба, на его счету 130 матчей в составе "Черноморца" с 2006-го по 2011-й год, что является четвертым результатом "моряков".

В этом сезоне Гришко провел всего две встречи (113 минут) за "Олимпик".

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В статье: Олимпик (Донецк) Дмитрий Гришко УПЛ
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