Сирота: На тренировках Луческу может показать, как принять мяч или совершить обыгрыш

Защитник киевского “Динамо” Александр Сирота рассказал о начале первого тренировочного сбора "бело-синих" в ОАЭ.

- Как прошел переезд команды в Эмираты?

- Перелет был довольно долгим - около пяти часов. Вечером после прибытия в ОАЭ у нас была тренировка, а после нее в 10 часов вечера мы уже были свободны.

- Насколько на тренировочный процесс влияют ограничения, связанные с протоколом по борьбе с COVID-19?

- Не могу сказать, что как-то влияют. Все уже привычно. В отеле необходимо постоянно ходить в масках, а в аэропорту нужно было сначала сдать тест на коронавирус, и только потом забирать свой багаж. Поэтому мы задержались в аэропорту примерно на полчаса дольше, чем обычно.

- В ходе утренней тренировки Мирча Луческу акцентировал внимание на этапе начала атаки. Расскажи об этом.

- Сначала мы все вместе провели разминку, сыграли в квадратах, попасовали мяч. А затем разделились: у защитников была одна работа, у нападающих - другая. Мы, защитники, отрабатывали больше тактические моменты.

- Мы обратили внимание на то, что Мирча Луческу работает без свистка. Понятно ли футболистам все, что он пытается донести?

- Да, все понятно. Тем более, главный тренер объясняет доступно. Если у кого-то что-то не выходит, то он останавливает занятие и все показывает и рассказывает. Кроме того, на тренировке Мирчу Луческу постоянно слышно, поэтому все его понимают. Он прожил уже 75 лет и знает, что и как происходит на поле. Очень нравится проводить тренировки под руководством Луческу, ведь он опытнейший тренер.

- Вас поражает, что в своем возрасте главный тренер находится в отличной физической форме?

- Конечно! На тренировках Луческу может даже показать, как принять мяч или совершить обыгрыш, если у кого-то какой-то элемент не получается.

- Есть ли сейчас сложности в физической подготовке или же с физикой команда справилась еще в Киеве?

- С физикой мы уже справились, но любая тренировка тяжелая. Тем более на сегодня запланировано два занятия. Влияет и жара.

- Какая погода сложнее для подготовки - холод или жара?

- Все-таки лучше, когда жарко (улыбается).

- Насколько сложно влиться в тренировочный процесс после отпуска?

- На сборах всегда тяжело. Но мы отдыхали две недели, а потом работали по индивидуальной программе. Поэтому к началу сборов уже подходили плюс-минус подготовленными.

- Озвучил ли Мирча Луческу главную направленность первого сбора?

- Сегодня было сказано, что мы будем больше работать над началом атаки от защитников, потому что в этом компоненте у нас было много ошибок. Мирча Луческу на каждой тренировке может привести новый пример, поэтому мы учимся.