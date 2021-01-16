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ПФК Львов расторг контракт с защитником Клименчуком

Премьер-лига
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Игрок сыграл в футболке львовян 19 матчей

ПФК Львов расторг контракт с защитником Клименчуком
Новина українською

Официальный сайт ПФК "Львов" сообщил о том, что клуб покинул защитник Егор Клименчук.

23-летний игрок и руководство "львов" пришли к обоюдному согласию и прекратили соглашение о сотрудничестве.

Украинский футболист перешел в стан "Львова" в феврале прошлого года и успел провести в составе "горожан" 19 матчей.

"Руководство и тренерский штаб львовян искренне благодарят Егора Клименчука за незабываемое время и моменты, проведенные в клубе. Желаем футболисту успехов в дальнейшей профессиональной карьере", - так прокомментировала данное событие Информационная служба ПФК "Львов".

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В статье: Егор Клименчук ПФК Львов
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Источник:
ПФК "Львов"

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