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ПФК Львов расторг контракт с защитником Клименчуком
Игрок сыграл в футболке львовян 19 матчей
Официальный сайт ПФК "Львов" сообщил о том, что клуб покинул защитник Егор Клименчук.
23-летний игрок и руководство "львов" пришли к обоюдному согласию и прекратили соглашение о сотрудничестве.
Украинский футболист перешел в стан "Львова" в феврале прошлого года и успел провести в составе "горожан" 19 матчей.
"Руководство и тренерский штаб львовян искренне благодарят Егора Клименчука за незабываемое время и моменты, проведенные в клубе. Желаем футболисту успехов в дальнейшей профессиональной карьере", - так прокомментировала данное событие Информационная служба ПФК "Львов".
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