ПФК Львов расторг контракт с защитником Клименчуком

Официальный сайт ПФК "Львов" сообщил о том, что клуб покинул защитник Егор Клименчук.

23-летний игрок и руководство "львов" пришли к обоюдному согласию и прекратили соглашение о сотрудничестве.

Украинский футболист перешел в стан "Львова" в феврале прошлого года и успел провести в составе "горожан" 19 матчей.