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Исмаили не полетит на первый сбор с Шахтером из-за травмы
Игрок продолжает восстанавливаться
В воскресенье, 17-го января, донецкий "Шахтер" отправится на первый учебно-тренировочный сбор этой зимы в Турцию. Однако не все игроки смогут улететь в Анталью. Левый защитник Исмаили пропустит эти сборы.
Бразилец останется в Киеве и продолжит восстанавливаться от травмы, которую получил еще в прошлом сезоне. Напомним, что защитник повредил переднюю крестообразную связку колена в июне прошлого года, после чего игрок был прооперирован. С того времени он не провел еще ни одного матча за "горняков".
Ожидается, что Исмаили сможет заниматься в основной группе "Шахтера" уже на втором сборе команды в Турции, на который донецкий коллектив отправится 29 января.
Левый защитник присоединился к "Шахтеру" еще восемь лет назад с португальской "Браги" за 4 млн евро. С тех пор он провел в составе "горняков" 204 матча, в которых отметился 16-ю голами и 37-ю ассистами. За период его отсутствия портал Transfermarkt снизил его ориентировочную стоимость почти вдвое - с 15 млн до 8 млн евро.
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