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Динамо провело вечернюю тренировку первого полноценного рабочего дня в ОАЭ

Премьер-лига
(1 голосов)

"Бело-синие" провели насыщенный день

Динамо провело вечернюю тренировку первого полноценного рабочего дня в ОАЭ
Новина українською

15-го января киевское "Динамо" начало зимний сбор в ОАЭ.

Вчера "бело-синие" провели первую тренировку. А сегодня Мирча Луческу организовал для своих подопечных два занятия.

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Видео вечерней тренировки "Динамо" на тренировчном сборе

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В статье: Динамо (Киев)
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