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Динамо провело вечернюю тренировку первого полноценного рабочего дня в ОАЭ
"Бело-синие" провели насыщенный день
15-го января киевское "Динамо" начало зимний сбор в ОАЭ.
Вчера "бело-синие" провели первую тренировку. А сегодня Мирча Луческу организовал для своих подопечных два занятия.
Видео вечерней тренировки "Динамо" на тренировчном сборе
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