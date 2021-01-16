Цитаишвили: Максимов сказал, что хочет видеть меня. Я такие слова давно не слышал

Новоиспеченный игрок "Ворсклы" Георгий Цитаишвили рассказал о первых эмоции после перехода в команду и об амбициях в Полтаве:

"Скажу честно: очень рад. Надеялся на хорошую команду в Украине. Сейчас я нахожусь в "Ворскле" и понимаю, что это лучший вариант для меня. Потому что коллектив хорошо принял меня, тренерский штаб. Мне лично позвонил Максимов и сказал, что хочет меня видеть. Для меня это были самые важные слова, потому что давно их не слышал.

Амбиции здесь хорошие, настроение хорошее в команде. Задачи стоят. Просто скажу, что самое важное, что услышал от тренера. Эти слова я просто давно ни от кого не слышал. Эти слова я услышал от него в телефоне, мне не нужно, чтобы он ко мне как-то по-другому относился. Как ко всем - так и ко мне.

Я работой должен доказать. Это не значит, что я приехал с "Динамо" и буду играть в старте. Все зависит от меня, нужно работать и доказывать каждый день", - сказал полузащитник в интервью Футбольному формату.