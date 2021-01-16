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Бабич: В Шахтере не скрывают, что Срна однажды возглавит горняков

Премьер-лига
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Экс-наставник "Мариуполя" высказался насчет хорвата

Бабич: В Шахтере не скрывают, что Срна однажды возглавит горняков
Новина українською

Бывший главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич поделился мыслями насчет Дарио Срны.

– Ходят слухи, что Срна может летом возглавить "Шахтер". Он сможет что-то поменять в игре команды?

– Дарио – легенда "Шахтера". Он знает, как работает любой механизм. Наверное, это и не скрывают, что со временем так и будет. Не зря он вернулся в "Шахтер". Все его уважают. Думаю, он сможет внести что-то новое с приходом на пост главного тренера.

Он прошел хороших специалистов в Европе и сборной. Может, он будет играть в три нападающих или в три центральных защитника. Мы понимаем, что философия "Шахтера" – контроль мяча, креатив в атаке. От этой философии они отходить не будут.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Александр Бабич
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Источник:
Youtube-канал Espreso.TV

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