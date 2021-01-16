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Бабич: В Шахтере не скрывают, что Срна однажды возглавит горняков
Экс-наставник "Мариуполя" высказался насчет хорвата
Бывший главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич поделился мыслями насчет Дарио Срны.
– Ходят слухи, что Срна может летом возглавить "Шахтер". Он сможет что-то поменять в игре команды?
– Дарио – легенда "Шахтера". Он знает, как работает любой механизм. Наверное, это и не скрывают, что со временем так и будет. Не зря он вернулся в "Шахтер". Все его уважают. Думаю, он сможет внести что-то новое с приходом на пост главного тренера.
Он прошел хороших специалистов в Европе и сборной. Может, он будет играть в три нападающих или в три центральных защитника. Мы понимаем, что философия "Шахтера" – контроль мяча, креатив в атаке. От этой философии они отходить не будут.
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