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Цитаишвили: Сборы с Ворсклой – лучшие в моей карьере
Вингер в восторге от подготовки в полтавском клубе
Вингер "Ворсклы" Георгий Цитаишвили рассказал о сборах с полтавским клубом.
"Ничего тяжелого нет. Все тренеры относятся с пониманием, не перегружают, дают хорошую нагрузку. Вообще отличные сборы, думаю, самые лучшие, которые я проходил во всей карьере с разными тренерами.
На песке качественная работа, очень помогает потом на поле. Для меня это самая актуальная и нормальная работа, которая может быть на сборах", – сказал Цитаишвили "Футбольному формату".
Напомним, Цитаишвили перебрался в "Ворсклу" на правах аренды из "Динамо".
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