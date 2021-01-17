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Цитаишвили: Сборы с Ворсклой – лучшие в моей карьере

Премьер-лига
(2 голосов)

Вингер в восторге от подготовки в полтавском клубе

Цитаишвили: Сборы с Ворсклой – лучшие в моей карьере
Новина українською

Вингер "Ворсклы" Георгий Цитаишвили рассказал о сборах с полтавским клубом.

"Ничего тяжелого нет. Все тренеры относятся с пониманием, не перегружают, дают хорошую нагрузку. Вообще отличные сборы, думаю, самые лучшие, которые я проходил во всей карьере с разными тренерами.

На песке качественная работа, очень помогает потом на поле. Для меня это самая актуальная и нормальная работа, которая может быть на сборах", – сказал Цитаишвили "Футбольному формату".

Напомним, Цитаишвили перебрался в "Ворсклу" на правах аренды из "Динамо".

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В статье: Ворскла (Полтава) Георгий Цитаишвили
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
17.01.2021 в 09:01
Максимова методика на песке
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