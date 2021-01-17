Вингер "Ворсклы" Георгий Цитаишвили рассказал о сборах с полтавским клубом.

"Ничего тяжелого нет. Все тренеры относятся с пониманием, не перегружают, дают хорошую нагрузку. Вообще отличные сборы, думаю, самые лучшие, которые я проходил во всей карьере с разными тренерами.

На песке качественная работа, очень помогает потом на поле. Для меня это самая актуальная и нормальная работа, которая может быть на сборах", – сказал Цитаишвили "Футбольному формату".