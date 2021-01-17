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Шапаренко находится в лазарете из-за повреждения связок
Николай пока не приступил к полноценным тренировкам
Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко находится в лазарете из-за повреждения связок, сообщает пресс-служба клуба.
В субботу киевляне провели первый полноценный день сборов в ОАЭ, однако Шапаренко вместе с Александром Тымчиком занимались отдельно от команды. Оба работают над восстановлением после травм и занимаются лишь беговой работой.
Напомним, Мирча Луческу взял на первый сбор 30 футболистов.
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Комментарии (1)
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zloyded (Киев)
17.01.2021 в 10:44
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