Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко находится в лазарете из-за повреждения связок, сообщает пресс-служба клуба.

В субботу киевляне провели первый полноценный день сборов в ОАЭ, однако Шапаренко вместе с Александром Тымчиком занимались отдельно от команды. Оба работают над восстановлением после травм и занимаются лишь беговой работой.

Напомним, Мирча Луческу взял на первый сбор 30 футболистов.