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Шапаренко находится в лазарете из-за повреждения связок

Премьер-лига
(1 голосов)

Николай пока не приступил к полноценным тренировкам

Шапаренко находится в лазарете из-за повреждения связок
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко находится в лазарете из-за повреждения связок, сообщает пресс-служба клуба.

В субботу киевляне провели первый полноценный день сборов в ОАЭ, однако Шапаренко вместе с Александром Тымчиком занимались отдельно от команды. Оба работают над восстановлением после травм и занимаются лишь беговой работой.

Напомним, Мирча Луческу взял на первый сбор 30 футболистов.

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко Александр Тымчик
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Комментарии (1)
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zloyded (Киев)
17.01.2021 в 10:44
Вы разницу между лазаретом и беговой работой ощущаете? Видно, что нет
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