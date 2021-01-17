Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтёр сделал предложение по бразильскому вундеркинду – СМИ
Кайки может стать "горняком"?
"Шахтёр" проявляет интерес к вундеркинду "Флуминенсе" Кайки, сообщает Globo Esporte.
По информации издания, "горняки" уже сделали запрос по 17-летнему форварду, в ближайшее время клубы проведут полноценные переговоры.
Кайки сможет перебраться в "Шахтёр" только в июне, когда он станет совершеннолетним.
Потенциальный новичок "Шахтера" – лучший бомбардир чемпионата Бразилии U-17 в 2020 году. Провел два матча за сборную Бразилии U-16.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шапаренко находится в лазарете из-за повреждения связок
- Найдите футболистов на поле: самый снежный матч выходных сыграли в Турции
- Ливерпуль - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча
- Милевский дебютировал за Минай в матче против своего бывшего клуба
- Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Григорий Листопадов
17.01.2021 в 12:21
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...