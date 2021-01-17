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Шахтёр сделал предложение по бразильскому вундеркинду – СМИ

Премьер-лига
(5 голосов)

Кайки может стать "горняком"?

Шахтёр сделал предложение по бразильскому вундеркинду – СМИ
Новина українською

"Шахтёр" проявляет интерес к вундеркинду "Флуминенсе" Кайки, сообщает Globo Esporte.

По информации издания, "горняки" уже сделали запрос по 17-летнему форварду, в ближайшее время клубы проведут полноценные переговоры.

Кайки сможет перебраться в "Шахтёр" только в июне, когда он станет совершеннолетним.

Потенциальный новичок "Шахтера" – лучший бомбардир чемпионата Бразилии U-17 в 2020 году. Провел два матча за сборную Бразилии U-16.

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В статье: Шахтер (Донецк) Флуминенсе (Рио-де- Жанейро)
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Комментарии (1)
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Григорий Листопадов
17.01.2021 в 12:21
Для Мариуполя или Десны.
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