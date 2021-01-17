"Шахтёр" проявляет интерес к вундеркинду "Флуминенсе" Кайки, сообщает Globo Esporte.

По информации издания, "горняки" уже сделали запрос по 17-летнему форварду, в ближайшее время клубы проведут полноценные переговоры.

Кайки сможет перебраться в "Шахтёр" только в июне, когда он станет совершеннолетним.

Потенциальный новичок "Шахтера" – лучший бомбардир чемпионата Бразилии U-17 в 2020 году. Провел два матча за сборную Бразилии U-16.