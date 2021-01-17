Каштру взял на сбор в Турцию 29 исполнителей

"Шахтёр" огласил список игроков, которые примут участие в первом учебно-тренировочном сборе в Турции.

Всего Луиш Каштру взял с собой в Анталью 29 игроков.

Вратари: Шевченко, Пятов, Гриценко, Трубин

Шевченко, Пятов, Гриценко, Трубин Защитники: Додо, Хочолава, Корниенко, Матвиенко, Витао, Бондарь

Додо, Хочолава, Корниенко, Матвиенко, Витао, Бондарь Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Маркос, Дентиньо, Марлос, Тете, Соломон, Коваленко, Патрик, Майкон, Сиприано, Болбат, Судаков, Коноплянка, Мудрик, Фернандо

Степаненко, Тайсон, Маркос, Дентиньо, Марлос, Тете, Соломон, Коваленко, Патрик, Майкон, Сиприано, Болбат, Судаков, Коноплянка, Мудрик, Фернандо Форварды: Мораес, Вьюнник

Ранее сообщалось, что Исмаили не полетел в Турцию. Бразилец продолжит восстановление от травмы крестообразных связок в Киеве.