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Каштру взял на сбор в Турцию 29 исполнителей

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" сегодня вылетят в Турцию

Каштру взял на сбор в Турцию 29 исполнителей
Новина українською

"Шахтёр" огласил список игроков, которые примут участие в первом учебно-тренировочном сборе в Турции.

Всего Луиш Каштру взял с собой в Анталью 29 игроков.

  • Вратари: Шевченко, Пятов, Гриценко, Трубин
  • Защитники: Додо, Хочолава, Корниенко, Матвиенко, Витао, Бондарь
  • Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Маркос, Дентиньо, Марлос, Тете, Соломон, Коваленко, Патрик, Майкон, Сиприано, Болбат, Судаков, Коноплянка, Мудрик, Фернандо
  • Форварды: Мораес, Вьюнник

Ранее сообщалось, что Исмаили не полетел в Турцию. Бразилец продолжит восстановление от травмы крестообразных связок в Киеве.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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vladimir_vy (Николаев)
17.01.2021 в 11:57
Каштру что-ли
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vladimir_vy (Николаев)
17.01.2021 в 11:57
А кто 29
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