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Каштру взял на сбор в Турцию 29 исполнителей
"Горняки" сегодня вылетят в Турцию
"Шахтёр" огласил список игроков, которые примут участие в первом учебно-тренировочном сборе в Турции.
Всего Луиш Каштру взял с собой в Анталью 29 игроков.
- Вратари: Шевченко, Пятов, Гриценко, Трубин
- Защитники: Додо, Хочолава, Корниенко, Матвиенко, Витао, Бондарь
- Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Маркос, Дентиньо, Марлос, Тете, Соломон, Коваленко, Патрик, Майкон, Сиприано, Болбат, Судаков, Коноплянка, Мудрик, Фернандо
- Форварды: Мораес, Вьюнник
Ранее сообщалось, что Исмаили не полетел в Турцию. Бразилец продолжит восстановление от травмы крестообразных связок в Киеве.
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Комментарии (2)
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vladimir_vy (Николаев)
17.01.2021 в 11:57
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vladimir_vy (Николаев)
17.01.2021 в 11:57
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