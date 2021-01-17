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Кривцов: Луческу в Динамо - это разочарование. Я бы никогда так не сделал

Премьер-лига
(4 голосов)

Новая серия саги перехода румына

Кривцов: Луческу в Динамо - это разочарование. Я бы никогда так не сделал
Новина українською

Центральный защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал назначение бывшего его тренера Мирчи Луческу наставником киевского "Динамо":

"Разочарование, наверное, главное слово, которое здесь подходит. Разочарование в нем, как в человеке, который 12 лет провел в лагере главного футбольного врага. Став легендой "Шахтера", ты переходишь в "Динамо". Я бы так никогда не сделал.

- Если бы ты сейчас стал ненужным "Шахтеру", а "Динамо" сделало бы тебе хорошее финансовое предложение?

Нет, я бы так никогда не сделал. Есть уважение к руководству и болельщиков. Это не для меня. Я не осуждаю выбор Луческу, но я бы так не сделал.

- Луческу в "Динамо" - дополнительный раздражитель в матчах с киевлянами?

Думаю, да. Это такой соус сверху, в виде раздражителя. Но "Динамо" - "Шахтер" - это и так классика украинского футбола. Там не нужны другие раздражители.

- Приход Луческу - плюс для "Динамо"?

Да. Они вышли в Лигу чемпионов, будут в Лиге Европы играть, чемпионат стал гораздо интереснее. "Динамо" от этого перехода только выиграло", - сказал Кривцов в интервью Виктору Вацко.

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В статье: Сергей Кривцов Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (5)
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Просто любитель (Днепр)
17.01.2021 в 15:46
Пока другие играют и тренеруют ты только и способен давать тупые интервью
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+2
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
17.01.2021 в 15:44
В 2020 Кривцов стал главным разочарованием в сборной. В то время, как Миколенко, Забарный, Макаренко, Шапаренко и другие прогрессировали, Кривцов деградировал и привозил в свои ворота. Теперь, чтобы отвлечь внимание от себя, поливает грязью своего бывшего наставника. Bydlos vulgaris - Быдло обыкновенное.
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+2
0
Vantala (Kharkiv)
17.01.2021 в 15:28
Эх, Сирожа, сегодня ты главное разочарование дня.
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+3
0
ukatan (Харьковская обл.)
17.01.2021 в 14:40
Хотелось бы чтоб Сережа еще прокомментировал переход Ракицкого в "Зенит". Так бы он сделал или нет?
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+6
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
17.01.2021 в 15:00
Ну і звичайно ж перехід Мораєса. Але маю підозру, що коментар буде "ви нє понімаєтє, ето другоє".
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+7
0


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