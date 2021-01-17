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Кривцов: Луческу в Динамо - это разочарование. Я бы никогда так не сделал
Новая серия саги перехода румына
Центральный защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал назначение бывшего его тренера Мирчи Луческу наставником киевского "Динамо":
"Разочарование, наверное, главное слово, которое здесь подходит. Разочарование в нем, как в человеке, который 12 лет провел в лагере главного футбольного врага. Став легендой "Шахтера", ты переходишь в "Динамо". Я бы так никогда не сделал.
- Если бы ты сейчас стал ненужным "Шахтеру", а "Динамо" сделало бы тебе хорошее финансовое предложение?
Нет, я бы так никогда не сделал. Есть уважение к руководству и болельщиков. Это не для меня. Я не осуждаю выбор Луческу, но я бы так не сделал.
- Луческу в "Динамо" - дополнительный раздражитель в матчах с киевлянами?
Думаю, да. Это такой соус сверху, в виде раздражителя. Но "Динамо" - "Шахтер" - это и так классика украинского футбола. Там не нужны другие раздражители.
- Приход Луческу - плюс для "Динамо"?
Да. Они вышли в Лигу чемпионов, будут в Лиге Европы играть, чемпионат стал гораздо интереснее. "Динамо" от этого перехода только выиграло", - сказал Кривцов в интервью Виктору Вацко.
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