Герой футбольного дня. Мирча Луческу

Ничего особенного не случилось, ничего экстраординарного не происходит... Все то же, о чем в контексте киевского "Динамо" говорят уже с полгода. Рабочий процесс, организованный в киевском клубе Мирчей Луческу, резко контрастирует с тем, что было при предшественниках румына.

Об этом могут судить даже те, кто не является и никогда не был непосредственной частью процесса, кто не находится внутри коллектива. А что уж говорить о футболистах, которые на собственной шкуре чувствуют разницу?

О Николае Шапаренко как лидере киевского "Динамо" Мирчи Луческу, и "никаком футболисте, кто отрекся от футбола" по оценкам Олега Лужного, в своей рубрике мы уже рассказывали. Напомнить себе можно по ссылке >>>, или в телеграмм-канале:

А вот новая история, которая ярко демонстрирует разницу организации рабочего процесса при Луческу и Хацкевиче (предыдущий тренер "Динамо").

Слово Денису Бойко, голкиперу "Динамо": "Видно, что он [Мирча Луческу] живет футболом. Бывает, на теории начинает говорить на одном языке, затем переходит на второй, третий. Переводчик запутался, на каком языке Луческу говорит!

С одним иностранцем на одном языке говорит, с другим – на другом. Говорит и на русском с нами. Он, наверное, языков с десяток знает. Мне так кажется. На Луческу смотришь – от него так и прет энергия".

А вот как языковую проблему в "Динамо" решал Александр Хацкевич (на примере недоразумения, возникшего между белорусским тренером и венгерским защитником Тамашем Кадаром):

"(вопрос) Недавно в интервью Тамаш Кадар заявил, что ему было комфортнее общаться с Ребровым, поскольку он знает английский. Нет ли у вас проблем по этому поводу? - Никакой обиды нет. Если у меня есть какие-либо вопросы или требования, то могу поговорить через переводчика. Если у него есть ко мне вопросы, он всегда заходит и у нас есть диалог. Тамаш говорит, что ему трудно даются языки. Но английский он выучил, когда играл в "Ньюкасле". Столько лет находясь в Украине, мог бы выучить и наш язык. Нужно уважать ту страну, в которой ты работаешь. Никаких проблем в плане общения с Тамашем не возникает "(с).

Предложения, выделенные жирным, Хацкевич после вычитки интервью (апрель 2019-го) запретил публиковать. Кадар в итоге покинул Киев и переехал в Китай. Хацкевич тренерской славы с "Динамо" не снискал.