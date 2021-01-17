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Матч Динамо с солигорским Шахтёром вероятно будет отменён

Премьер-лига
(2 голосов)

Беларусам не разрешают покидать страну

Матч Динамо с солигорским Шахтёром вероятно будет отменён
Новина українською

В Беларуси футбольным клубам с государственным финансированием запретили проводить учебно-тренировочные сборы за границей. В случае нарушения данного указания клубы лишатся господдержки.

Ограничения касаются БАТЭ, солигорского "Шахтера", "Торпедо-БелАЗ", минского "Динамо" и "Руха", сообщает "Прессбол".

Таким образом чемпион страны "Шахтёр" не сможет провести товарищеский матч с киевским "Динамо", запланированный на 21 января. Напомним, игра с командой Романа Григорчука должна была состояться в ОАЭ.

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В статье: Шахтер (Солигорск) Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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Oлeкcин (Н.)
17.01.2021 в 16:23
Что мешает Динамо слетать к ним?
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Serega1111 (Киев)
17.01.2021 в 16:31
Вот же ж тупой ка.ца.п...
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Arni-86 (Одесса)
17.01.2021 в 15:34
Обидно, как раз этот матч было бы интересно посмотреть
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Astor Astor (Одесса)
17.01.2021 в 15:55
Что там смотреть - товарняк на сборах?
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