Премьер-лига
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Матч Динамо с солигорским Шахтёром вероятно будет отменён
Беларусам не разрешают покидать страну
В Беларуси футбольным клубам с государственным финансированием запретили проводить учебно-тренировочные сборы за границей. В случае нарушения данного указания клубы лишатся господдержки.
Ограничения касаются БАТЭ, солигорского "Шахтера", "Торпедо-БелАЗ", минского "Динамо" и "Руха", сообщает "Прессбол".
Таким образом чемпион страны "Шахтёр" не сможет провести товарищеский матч с киевским "Динамо", запланированный на 21 января. Напомним, игра с командой Романа Григорчука должна была состояться в ОАЭ.
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Комментарии (4)
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Oлeкcин (Н.)
17.01.2021 в 16:23
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Serega1111 (Киев)
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Arni-86 (Одесса)
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Astor Astor (Одесса)
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