Матч Динамо с солигорским Шахтёром вероятно будет отменён

В Беларуси футбольным клубам с государственным финансированием запретили проводить учебно-тренировочные сборы за границей. В случае нарушения данного указания клубы лишатся господдержки.

Ограничения касаются БАТЭ, солигорского "Шахтера", "Торпедо-БелАЗ", минского "Динамо" и "Руха", сообщает "Прессбол".

Таким образом чемпион страны "Шахтёр" не сможет провести товарищеский матч с киевским "Динамо", запланированный на 21 января. Напомним, игра с командой Романа Григорчука должна была состояться в ОАЭ.