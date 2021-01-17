Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Следующий спарринг Миная под угрозой срыва из-за карантина
В команды проблемы с выездом за границу
Новичок УПЛ "Минай" 20-го января должен был провести спарринг в Венгрии против "Дебрецена АЭК". На данный момент матч под угрозой срыва из-за жестоких карантинных ограничений. Об этом сообщает meta-ratings.
Завтра, 18 января, вечером будет понятно, позволят ли украинской команде пересекать границу. Если венгерская сторона запретит въезд, то закарпатцы проведут 20-го января тренировочный спарринг.
Следующий матч подопечные Кобина сыграют уже на сборе в Турции, на который они отправятся 23 января. Там у них запланировано шесть товарищеских встреч. Возвращение в Украину ожидается 6 февраля.
После первого круга УПЛ "Минай" занимает 11 место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков за 12 матчей.
Популярное сейчас
- Гент озвучил сумму, за которую готов отпустить Яремчука
- Воспитанник Динамо может продолжить карьеру в Польше
- Цитаишвили: Сборы с Ворсклой – лучшие в моей карьере
- Милевский дебютировал за Минай в матче против своего бывшего клуба
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО