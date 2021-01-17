Следующий спарринг Миная под угрозой срыва из-за карантина

Новичок УПЛ "Минай" 20-го января должен был провести спарринг в Венгрии против "Дебрецена АЭК". На данный момент матч под угрозой срыва из-за жестоких карантинных ограничений. Об этом сообщает meta-ratings.

Завтра, 18 января, вечером будет понятно, позволят ли украинской команде пересекать границу. Если венгерская сторона запретит въезд, то закарпатцы проведут 20-го января тренировочный спарринг.

Следующий матч подопечные Кобина сыграют уже на сборе в Турции, на который они отправятся 23 января. Там у них запланировано шесть товарищеских встреч. Возвращение в Украину ожидается 6 февраля.

После первого круга УПЛ "Минай" занимает 11 место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков за 12 матчей.