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Фран Соль не прочь остаться в Тенерифе

Премьер-лига
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Испанец высказался о своём будущем

Фран Соль не прочь остаться в Тенерифе
Новина українською

Нападающий "Тенерифе" Фран Соль, выступающий на правах аренды из киевского "Динамо", заявил, что был бы не против остаться в нынешней команде.

"Это хороший проект, но кто знает, что может произойти в будущем? Чтобы остаться здесь, должна быть договоренность между киевским Динамо и Тенерифе.

Мне очень комфортно в этом клубе и, конечно, я не исключаю вариант остаться", — цитирует Соля Marca.

На счету Соля 5 голов и 2 ассиста в 17 матчах Сегунды.

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В статье: Динамо (Киев) Тенерифе (Испания) Фран Соль
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