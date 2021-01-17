Премьер-лига
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Фран Соль не прочь остаться в Тенерифе
Испанец высказался о своём будущем
Нападающий "Тенерифе" Фран Соль, выступающий на правах аренды из киевского "Динамо", заявил, что был бы не против остаться в нынешней команде.
"Это хороший проект, но кто знает, что может произойти в будущем? Чтобы остаться здесь, должна быть договоренность между киевским Динамо и Тенерифе.
Мне очень комфортно в этом клубе и, конечно, я не исключаю вариант остаться", — цитирует Соля Marca.
На счету Соля 5 голов и 2 ассиста в 17 матчах Сегунды.
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