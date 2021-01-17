Фран Соль не прочь остаться в Тенерифе

Нападающий "Тенерифе" Фран Соль, выступающий на правах аренды из киевского "Динамо", заявил, что был бы не против остаться в нынешней команде.

"Это хороший проект, но кто знает, что может произойти в будущем? Чтобы остаться здесь, должна быть договоренность между киевским Динамо и Тенерифе. Мне очень комфортно в этом клубе и, конечно, я не исключаю вариант остаться", — цитирует Соля Marca.

На счету Соля 5 голов и 2 ассиста в 17 матчах Сегунды.