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Кривцов: Против Лукаку - без шансов. Его надо обходить, как девятиэтажный дом
Украинец рассказал против кого ему было тяжело играть
Защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов назвал футболистов, против которых ему было сложнее всего играть.
– Таких много, попробую выбрать. Открываю полку, кто меня там бубенчил. Из последнего: Лаутаро Мартинес, Ромелу Лукаку. Ансу Фати – очень быстрый чудак. Надо сети ставить на фланге, чтобы его поймать.
– А на Лукаку что надо ставить?
– Там без шансов. Надо отскакивать и ждать, когда этот поезд развернется.
– Как против него играть?
– Да никак. Его надо обходить, как девятиэтажный дом. Когда бросают аут или выбивают мяч, ты пытаешься из-за него выглянуть и посмотреть, где хотя бы мяч, тяжело.
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