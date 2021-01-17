Кривцов: Против Лукаку - без шансов. Его надо обходить, как девятиэтажный дом

Защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов назвал футболистов, против которых ему было сложнее всего играть.

– Таких много, попробую выбрать. Открываю полку, кто меня там бубенчил. Из последнего: Лаутаро Мартинес, Ромелу Лукаку. Ансу Фати – очень быстрый чудак. Надо сети ставить на фланге, чтобы его поймать.

– А на Лукаку что надо ставить?

– Там без шансов. Надо отскакивать и ждать, когда этот поезд развернется.

– Как против него играть?

– Да никак. Его надо обходить, как девятиэтажный дом. Когда бросают аут или выбивают мяч, ты пытаешься из-за него выглянуть и посмотреть, где хотя бы мяч, тяжело.