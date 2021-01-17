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Кривцов: Против Лукаку - без шансов. Его надо обходить, как девятиэтажный дом

Премьер-лига
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Украинец рассказал против кого ему было тяжело играть

Кривцов: Против Лукаку - без шансов. Его надо обходить, как девятиэтажный дом
Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов назвал футболистов, против которых ему было сложнее всего играть.

– Таких много, попробую выбрать. Открываю полку, кто меня там бубенчил. Из последнего: Лаутаро Мартинес, Ромелу Лукаку. Ансу Фати – очень быстрый чудак. Надо сети ставить на фланге, чтобы его поймать.

– А на Лукаку что надо ставить?

– Там без шансов. Надо отскакивать и ждать, когда этот поезд развернется.

– Как против него играть?

– Да никак. Его надо обходить, как девятиэтажный дом. Когда бросают аут или выбивают мяч, ты пытаешься из-за него выглянуть и посмотреть, где хотя бы мяч, тяжело.

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В статье: Сергей Кривцов Ромелу Лукаку Шахтер (Донецк) Ансу Фати
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Источник:
Вацко Live

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