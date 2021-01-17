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Милевский: Жду встречи с Селезневым. С радостью увижу Срну

Премьер-лига
(2 голосов)

Артем ждет возвращения украинского чемпионата

Милевский: Жду встречи с Селезневым. С радостью увижу Срну
Новина українською

Новоиспеченный нападающий "Миная" Артем Милевский поделился, с кем из футбольных личностей больше всего хотел бы встретиться в рамках УПЛ.

"Будет много интересных встреч для меня. Больше всего жду встречи с Селей (прим. - Евгений Селезнев) – выйти, обняться. С Лехой Хобленко из "Днепра-1", играли вместе в одной команде (прим. - "Динамо" Брест).

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Понятно, что матчи с "Шахтером" и "Динамо" – это тоже интересно. Но это немножко другие клубы. Дарио Срну увижу с удовольствием. Старого поколения люди", – рассказал форвард

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В статье: Артем Милевский ФК Минай
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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