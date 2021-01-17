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Динамо проводит подготовку к контрольному поединку против чемпиона Польши

Премьер-лига
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Матч с "Легией" пройдет 18-го января

Динамо проводит подготовку к контрольному поединку против чемпиона Польши
Новина українською

Киевский клуб продолжает подготовку ко второй половине сезона, проводя тренировочные сборы в ОАЭ.

Сегодня "бело-синие" провели очередную тренировку накануне контрольного поединка проти чемпиона Польши - "Легии".

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Матч между украинской и польской командами пройдет завтра, 18-го января. Начало встречи - 15:00.

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В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава)
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