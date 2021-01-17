  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Караваев: Выпьешь один-два бокала пива, но не больше - уходит усталость ног
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Караваев: Выпьешь один-два бокала пива, но не больше - уходит усталость ног

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинский защитник поделился мыслями насчет питания и алкоголя

Караваев: Выпьешь один-два бокала пива, но не больше - уходит усталость ног
Новина українською

Фланговый защитник киевского "Динамо" Александр Караваев рассказал о питании на клубной базе "бело-синих" и своем отношении к употреблению алкогольных напитков.

– Какое блюдо ты бы добавил и какое убрал?

– Ничего бы не добавлял, потому что очень большой выбор есть. Есть все виды мяса, рыба, каши, макароны. И не убирал бы ничего, тогда выбора не будет.

– Есть ли возможность заказать еду на базу?

– Можно, но на базу не пустят, надо будет выходить к охраннику. Узнают, что ты покупаешь, нужно будет объясняться. Будут вопросы, зачем питаешься на базе, если заказываешь. На базе вкусно кормят, так что зачем еще платить за еду.

– Милевский сказал, что это дико не выпить пива после матча. Как ты к этому относишься?

– Я бы не сказал, что дико. Каждому свое. Например, Андриевский не пьет вообще, никогда не пил. А я отношусь к этому положительно. Выпьешь один-два бокала пива, не больше, уходит усталость ног.

– Есть футболисты, которые пьют водку?

– Не знаю, но думаю, что нет. Нам доктора объясняли, что ты во время матча получаешь нагрузку на печень, а потом если добиваешь алкоголем, то этого нельзя делать, – рассказал Караваев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Караваев Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Instagram vladosthebarber

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Микко82 (Херсон)
17.01.2021 в 22:26
Ответить
0
0
avatar
ДВ (Одесса)
17.01.2021 в 21:03
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...