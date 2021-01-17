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Колос одержал минимальную победу над Пролетером в контрольном матче. ВИДЕО
Победу ковалевцам принес Ориховский, реализовав 11-метровый удар
Сегодня, 17-го января "Колос" в рамках подготовки ко второй половине сезона провел контрольный спарринг против сербского "Пролетера".
Подопечные Руслана Костышина одержали минимальную победу. Единственный гол в матче забил Павел Ориховский - украинский атакующий полузащитник реализовал пенальти во втором тайме встречи.
Видео победного гола
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