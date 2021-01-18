Ингулец вышел из отпуска и объявил планы на сбор в Турции

Петровский " Ингулец " 15 января вышел из отпуска и собрался на базе в Владимировке.

Наставник команды Сергей Лавриненко отметил, что возобновление весенней части чемпионата уже не за горами - 14 февраля.

Поэтому все приехали с пониманием того, что второй круг будет очень тяжелым и мы должны добиваться результата. До 18 числа будем работать здесь, на базе.

А 19 января выезжаем в аэропорт Запорожье и рейсом в Анталию отправляемся на тренировочный сбор. Там запланировали 6 спаррингов, все команды-соперники - из высших лиг.

Будем на сборе до 11 февраля, тогда возвращаемся домой, чтобы 14-го возобновить чемпионат матчем с СК "Днепр-1".