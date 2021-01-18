Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ингулец вышел из отпуска и объявил планы на сбор в Турции
Пока работают дома в заснеженной Кировоградщине
Петровский "
Наставник команды Сергей Лавриненко отметил, что возобновление весенней части чемпионата уже не за горами - 14 февраля.
Поэтому все приехали с пониманием того, что второй круг будет очень тяжелым и мы должны добиваться результата. До 18 числа будем работать здесь, на базе.
А 19 января выезжаем в аэропорт Запорожье и рейсом в Анталию отправляемся на тренировочный сбор. Там запланировали 6 спаррингов, все команды-соперники - из высших лиг.
Будем на сборе до 11 февраля, тогда возвращаемся домой, чтобы 14-го возобновить чемпионат матчем с СК "Днепр-1".
Популярное сейчас
- Суперкубок Испании. Барселона - Атлетик 2:3. Характер сильнее трофейной жажды
- Милан подписывает Манджукича, Озил отправился в Турцию. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:0. Без шансов
- Милевский дебютировал за Минай в матче против своего бывшего клуба
- Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО