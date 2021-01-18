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Безбородько признался, что у него было несколько вариантов перехода из Александрии

Премьер-лига
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Остановился там, где семья

Безбородько признался, что у него было несколько вариантов перехода из Александрии
Новина українською

26-летний новичок "Десны", нападающий Денис Безбородько, прокомментировал ТК Футбол свой переход в черниговский клуб.

Решил не оставаться в "Александрие" из-за того, что играл мало. Плюс семья у меня в Чернигове.

Получил немало предложений, но когда появилась возможность с "Десной", от всех вариантов отказался.

Просто узнал, нужен ли я, или нет, возможно ли это. Оказалось, что возможно, оказалось, что нужен.

Напомним, что Денис Безбородко выступал в черниговской "Десне" в 2017-2019 годах.

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В статье: Десна (Чернигов) ФК Александрия Денис Безбородько
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Источник:
Футбол News

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