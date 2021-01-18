Безбородько признался, что у него было несколько вариантов перехода из Александрии

26-летний новичок " Десны ", нападающий Денис Безбородько, прокомментировал ТК Футбол свой переход в черниговский клуб.

Решил не оставаться в "Александрие" из-за того, что играл мало. Плюс семья у меня в Чернигове.

Получил немало предложений, но когда появилась возможность с "Десной", от всех вариантов отказался.

Просто узнал, нужен ли я, или нет, возможно ли это. Оказалось, что возможно, оказалось, что нужен.