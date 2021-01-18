Динамо сегодня сыграет первый контрольный матч в 2021-м

В понедельник, 18 января киевское "Динамо" в ОАЭ, где проводит тренировочные сборы, сыграет первый матч в 2021 году - команда Мирчи Луческу встретится с действующим чемпионом Польши варшавской "Легией".

Спарринг запланирован на 15:00. Игра состоится на стадионе The Sevens в Дубае. Официальный канал "Динамо" на YouTube организует прямую видео трансляцию матча.

На сборы в ОАЭ Мирча Луческу взял 30 футболистов. На этот раз вряд ли участие в игре примут Николай Шапаренко и Александр Тымчик, ранее были сообщения, что из-за повреждения они занимаются индивидуально. В то же время впервые после длительной паузы на поле может появиться Артем Беседин, который наконец отбыл дисквалификацию за употребление допинга.

Для "Легии" матч с "Динамо" также будет первым в 2021 году. На зимний перерыв варшавская команда пошла в ранге текущего лидера Екстраклясы. После 14-ти туров преимущество над "Ракувом", с которым уже успели сыграть "Заря" и "Мариуполь", составляет одно очко. Лучшим бомбардиром "Легии" в текущем сезоне является опытный польский форвард Томас Пекхарт, который забил 13 голов в 13 матчах чемпионата.

Добавим, что ровно год назад "Динамо" и "Легия" также проводили спарринг. Тогда игра закончилась со счетом 1:1 (на гол Антолича ответил Цитаишвили).

Напомним, что следующим после "Легии" соперником "Динамо" должен был стать чемпион Беларуси солигорский "Шахтер". Игра была запланирована на 21 января. Однако команда Романа Григорчука в ОАЭ не полетит из-за сокращения государственного финансирования.