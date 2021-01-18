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Хавбек Динамо анонсировал первый контрольный поединок на сборах в ОАЭ

Премьер-лига
(1 голосов)

Играть на фоне усталости

Хавбек Динамо анонсировал первый контрольный поединок на сборах в ОАЭ
Новина українською

Опорный и центральный полузащитник киевского "Динамо" Александр Андриевский рассказал о первом товарищеский поединок команды Мирчи Луческу на зимних сборах в ОАЭ с польским "Пястом".

- "Динамо" сыграет первый контрольный матч, соперник - чемпион Польши. Чего ждешь от этой встречи?

- Так как у нас спаррингов не было, трудно понять, в каком мы состоянии. Посмотрим. Соперник у нас хороший, так что будет интересно.

- Вы сыграете на фоне усталости?

- В какой-то мере - да, тем более, что у нас были довольно-таки тяжелые тренировки в физическом плане. Думаю, в физическом плане будет трудно. Но настроение отличное, условия - хорошие, погода шикарная, особенно вечером, как для тренировок, так и для игр.

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В статье: Динамо (Киев) ОАЭ Александр Андриевский
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Источник:
Динамо

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