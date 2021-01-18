Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Динамо анонсировал первый контрольный поединок на сборах в ОАЭ
Играть на фоне усталости
Опорный и центральный полузащитник киевского "
- "Динамо" сыграет первый контрольный матч, соперник - чемпион Польши. Чего ждешь от этой встречи?
- Так как у нас спаррингов не было, трудно понять, в каком мы состоянии. Посмотрим. Соперник у нас хороший, так что будет интересно.
- Вы сыграете на фоне усталости?
- В какой-то мере - да, тем более, что у нас были довольно-таки тяжелые тренировки в физическом плане. Думаю, в физическом плане будет трудно. Но настроение отличное, условия - хорошие, погода шикарная, особенно вечером, как для тренировок, так и для игр.
Популярное сейчас
- Серия А. Интер - Ювентус 2:0. Эпохальный тройной удар
- Милан подписывает Манджукича, Озил отправился в Турцию. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Барселона – Атлетик. АУДИО онлайн трансляция матча финала Суперкубка Испании
- Милевский дебютировал за Минай в матче против своего бывшего клуба
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО