Хавбек Динамо анонсировал первый контрольный поединок на сборах в ОАЭ

Опорный и центральный полузащитник киевского " Динамо " Александр Андриевский рассказал о первом товарищеский поединок команды Мирчи Луческу на зимних сборах в ОАЭ с польским "Пястом".

- "Динамо" сыграет первый контрольный матч, соперник - чемпион Польши. Чего ждешь от этой встречи?

- Так как у нас спаррингов не было, трудно понять, в каком мы состоянии. Посмотрим. Соперник у нас хороший, так что будет интересно.

- Вы сыграете на фоне усталости?

- В какой-то мере - да, тем более, что у нас были довольно-таки тяжелые тренировки в физическом плане. Думаю, в физическом плане будет трудно. Но настроение отличное, условия - хорошие, погода шикарная, особенно вечером, как для тренировок, так и для игр.