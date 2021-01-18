Степаненко назвал поражение Шахтера, которое стало самым большим шоком в карьере

Опорный полузащитник " Шахтера " и национальной сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о поражении, которое было тяжелее всего пережить за время своей профессиональной карьеры.

Для меня ударом стало поражение от "Интера" в полуфинале Лиги Европы [2019/2020]. Даже не столько, что 0:5, а то, что не прошли в финал. Я второй раз был в полуфинале! Очень долго отходил. Это было видно и по игре, и по результатам. У меня была апатия, без настроения ходил несколько месяцев.

Я всегда стараюсь найти мотивацию, если ты не умеешь себя мотивировать, много примеров, как люди снижали свой уровень. У меня, наверное, впервые в карьере было такое. Я думал о том, что во второй раз оказался в полуфинале ЛЕ и не смог выйти в финал. Если с "Севильей" это был первый раз, еще много времени, то у меня была чуйка, что пройдем в финал, а там уже все, что угодно может быть. Ты проходишь в финал - это уже шаг вперед. А потом вам "битой по голове", и ты думаешь, будет ли такой шанс еще?

Время идет, а запоминаются только серьезные трофеи. Вот это было ударом. А команда у нас хорошая. Молодым футболистам набраться опыта, а результат придет. Но это было ударом для меня, для Пятова, думаю. Хотелось бы ежегодно попадать в полуфинал. Но не всегда удается. Мы были в 2016-м, вот сейчас, значит, через 4 года. Если добавить еще 4 года, то уже возраст. Поэтому будем в этом году стараться.