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В Ингульце сообщили о молодежи и потенциальных новичках, которые отправятся на сбор

Премьер-лига
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Перед выездом в Турцию

В Ингульце сообщили о молодежи и потенциальных новичках, которые отправятся на сбор
Новина українською

Главный тренер петровского "Ингульца" Сергей Лавриненко рассказал, что лазарет его команды пустой, все футболисты работают в основной группе.

Наставник радуется, что его команда после осенней части чемпионата в УПЛ сохранила костяк.

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Команду покинули только Богдан Литвяк и Дмитрий Фатеев. На сборах в Турции ждем нескольких потенциальных новичков.

Больших изменений не будет, но 2-4 ребята приедут на просмотр. На сегодня с нами на просмотре также 2 игрока из молодежной команды, они будут работать на сборах с основой. Надеемся найти таких исполнителей, которые качественно усилят команду.

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В статье: УПЛ Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
Інгулець

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