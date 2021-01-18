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В Ингульце сообщили о молодежи и потенциальных новичках, которые отправятся на сбор
Перед выездом в Турцию
Главный тренер петровского "
Наставник радуется, что его команда после осенней части чемпионата в УПЛ сохранила костяк.
Команду покинули только Богдан Литвяк и Дмитрий Фатеев. На сборах в Турции ждем нескольких потенциальных новичков.
Больших изменений не будет, но 2-4 ребята приедут на просмотр. На сегодня с нами на просмотре также 2 игрока из молодежной команды, они будут работать на сборах с основой. Надеемся найти таких исполнителей, которые качественно усилят команду.
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