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На игрока молодежной сборной Украины претендуют клубы из трех стран Европы

Премьер-лига
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Он будет выбирать, где продолжить карьеру

На игрока молодежной сборной Украины претендуют клубы из трех стран Европы
Новина українською

Бывший полузащитник "Олимпика" Андрей Кравчук может продолжить карьеру в одном из трех европейских чемпионатов.

Хавбеком интересуются клубы из Польши, Венгрии и Нидерландов.

Кравчук покинул донецкий "Олимпик" в декабре свободным агентом.

В этом сезоне на счету 21-летнего футболиста 4 матча в УПЛ и 2 - в первенстве U-21. Андрей получал вызовы в молодежную сборную Украины. На счету игрока 4 поединка за команду Руслана Ротаня.

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В статье: Олимпик (Донецк) Андрей Кравчук
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Источник:
sport arena

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