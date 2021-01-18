Премьер-лига
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На игрока молодежной сборной Украины претендуют клубы из трех стран Европы
Он будет выбирать, где продолжить карьеру
Бывший полузащитник "
Хавбеком интересуются клубы из Польши, Венгрии и Нидерландов.
Кравчук покинул донецкий "Олимпик" в декабре свободным агентом.
В этом сезоне на счету 21-летнего футболиста 4 матча в УПЛ и 2 - в первенстве U-21. Андрей получал вызовы в молодежную сборную Украины. На счету игрока 4 поединка за команду Руслана Ротаня.
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Источник:sport arena
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