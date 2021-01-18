На игрока молодежной сборной Украины претендуют клубы из трех стран Европы

Бывший полузащитник " Олимпика " Андрей Кравчук может продолжить карьеру в одном из трех европейских чемпионатов.

Хавбеком интересуются клубы из Польши, Венгрии и Нидерландов.

Кравчук покинул донецкий "Олимпик" в декабре свободным агентом.

В этом сезоне на счету 21-летнего футболиста 4 матча в УПЛ и 2 - в первенстве U-21. Андрей получал вызовы в молодежную сборную Украины. На счету игрока 4 поединка за команду Руслана Ротаня.