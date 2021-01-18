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Киевское Динамо договорилось о спарринге с клубом из ОАЭ

Премьер-лига
(1 голосов)

Договариваются с еще одной командой

Киевское Динамо договорилось о спарринге с клубом из ОАЭ
Новина українською

Киевское "Динамо" на первом учебно-тренировочном сборе в Объединенных Арабских Эмиратах проведет контрольный матч с представителем местной лиги - клубом "Аджман" из одноименного города, где расположились "бело-синие".

В этом сезоне "Аджман" выступает в высшем дивизионе ОАЭ - О-лиге. Сейчас команда идет на 13-й позиции и борется за выживание, набрала 6 очков после 13-ти туров.

Спарринг запланирован на пятницу, 22 января, на поле Rashid Bin Saeed Stadium. Начало матча - в 18:15 по местному времени (16:15 по Киеву).

Читайте такжеМатч Динамо с солигорским Шахтёром вероятно будет отменён

Кроме встречи с ФК "Аджман", киевское "Динамо" достигло договоренности о еще два контрольных матча с действующими чемпионами Польши и Беларуси - варшавской "Легией" (18 января) и солигорским "Шахтером" (21 января).

Сейчас ведутся переговоры о проведении еще одного спарринга в ОАЭ, о нем будет сообщено дополнительно.

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В статье: Товарищеский матч Динамо (Киев) спарринг Аджман (ОАЭ)
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Источник:
Динамо

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.01.2021 в 11:17
А хіба гра з Солігорськом відбудеться?
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