Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Киевское Динамо договорилось о спарринге с клубом из ОАЭ
Договариваются с еще одной командой
Киевское "
В этом сезоне "Аджман" выступает в высшем дивизионе ОАЭ - О-лиге. Сейчас команда идет на 13-й позиции и борется за выживание, набрала 6 очков после 13-ти туров.
Спарринг запланирован на пятницу, 22 января, на поле Rashid Bin Saeed Stadium. Начало матча - в 18:15 по местному времени (16:15 по Киеву).
Кроме встречи с ФК "Аджман", киевское "Динамо" достигло договоренности о еще два контрольных матча с действующими чемпионами Польши и Беларуси - варшавской "Легией" (18 января) и солигорским "Шахтером" (21 января).
Сейчас ведутся переговоры о проведении еще одного спарринга в ОАЭ, о нем будет сообщено дополнительно.
Популярное сейчас
- Баскский характер и Месси-хулиган. Барселона - Атлетик 2:3. Обзор матча и видео голов
- Держался 16 лет: Месси впервые заработал удаление в футболке Барселоны
- Милан подписывает Манджукича, Озил отправился в Турцию. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Игроки Руха нарасхват в Первой лиге, Волынь разгружает состав. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место