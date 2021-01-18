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Луческу сосредоточил свое внимание на двух линиях киевского Динамо
Во время сегодняшней тренировки
Сегодня киевское "
Утром в день игры «бело-синие» приехали на стадион Khalid Bin Mohammed Stadium, где они проводят тренировки, как обычно, после 10:00. Однако на этот раз занятие было непродолжительным - чтобы не перегружать футболистов перед матчем. Впрочем, работа вышла разноплановой, в том числе и с тактическим уклоном.
Наставник Мирча Луческу сосредоточился на работе с игроками защитной линии и опорными полузащитниками, которые на половине поля имитировали атаку и оборону. В это время другие игроки отрабатывали быстрые пасы в одно касание и два касания в квадратах.
Затем состоялась игра с нейтральным джокером, который помогал команде, которая владеет мячом, на маленьком поле со стандартными воротами.
На стадион The Sevens, который расположен немного в стороне от Дубая, команда будет добираться чуть меньше часа. На территории многофункционального комплекса расположено несколько полей для различных видов спорта.
Матч «Динамо» - «Легия» состоится на втором поле, оснащенном одной трибуной. Игра начнется в 15:00 по киевскому времени.
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