Луческу сосредоточил свое внимание на двух линиях киевского Динамо

Сегодня киевское " Динамо " проведет свой первый контрольный матч в 2021 году. Соперником команды будет чемпион Польши и лидер текущего первенства, варшавская "Легия".

Утром в день игры «бело-синие» приехали на стадион Khalid Bin Mohammed Stadium, где они проводят тренировки, как обычно, после 10:00. Однако на этот раз занятие было непродолжительным - чтобы не перегружать футболистов перед матчем. Впрочем, работа вышла разноплановой, в том числе и с тактическим уклоном.

Наставник Мирча Луческу сосредоточился на работе с игроками защитной линии и опорными полузащитниками, которые на половине поля имитировали атаку и оборону. В это время другие игроки отрабатывали быстрые пасы в одно касание и два касания в квадратах.

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Затем состоялась игра с нейтральным джокером, который помогал команде, которая владеет мячом, на маленьком поле со стандартными воротами.

На стадион The Sevens, который расположен немного в стороне от Дубая, команда будет добираться чуть меньше часа. На территории многофункционального комплекса расположено несколько полей для различных видов спорта.

Матч «Динамо» - «Легия» состоится на втором поле, оснащенном одной трибуной. Игра начнется в 15:00 по киевскому времени.