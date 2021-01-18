  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луческу сосредоточил свое внимание на двух линиях киевского Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу сосредоточил свое внимание на двух линиях киевского Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Во время сегодняшней тренировки

Луческу сосредоточил свое внимание на двух линиях киевского Динамо
Новина українською

Сегодня киевское "Динамо" проведет свой первый контрольный матч в 2021 году. Соперником команды будет чемпион Польши и лидер текущего первенства, варшавская "Легия".

Утром в день игры «бело-синие» приехали на стадион Khalid Bin Mohammed Stadium, где они проводят тренировки, как обычно, после 10:00. Однако на этот раз занятие было непродолжительным - чтобы не перегружать футболистов перед матчем. Впрочем, работа вышла разноплановой, в том числе и с тактическим уклоном.

Наставник Мирча Луческу сосредоточился на работе с игроками защитной линии и опорными полузащитниками, которые на половине поля имитировали атаку и оборону. В это время другие игроки отрабатывали быстрые пасы в одно касание и два касания в квадратах.

Читайте такжеШапаренко находится в лазарете из-за повреждения связок

Затем состоялась игра с нейтральным джокером, который помогал команде, которая владеет мячом, на маленьком поле со стандартными воротами.

На стадион The Sevens, который расположен немного в стороне от Дубая, команда будет добираться чуть меньше часа. На территории многофункционального комплекса расположено несколько полей для различных видов спорта.

Матч «Динамо» - «Легия» состоится на втором поле, оснащенном одной трибуной. Игра начнется в 15:00 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Легия (Варшава)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...