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После начала работы в штабе Олимпика Гришко пообещал одноклубнику место в сборной Украины

Премьер-лига
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В шутку, конечно

После начала работы в штабе Олимпика Гришко пообещал одноклубнику место в сборной Украины
Новина українською

Центральный защитник донецкого "Олимпика" Иван Зотько в разговоре с ТК Футбол заметил, как узнал, что его друг по команде Дмитрий Гришко завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб клуба.

Он мне позвонил и сказал, что я скоро буду играть в сборной. Я спросил, почему. А он ответил, что будет моим тренером, тренером защитников.

Так договорились. Теперь к нему обращаюсь: "Дмитрий Сергеевич". Только так.

Напомним, что "Олимпик" проводит зимний тренировочный сбор в Турции.

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В статье: Олимпик (Донецк) Дмитрий Гришко Иван Зотько
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Источник:
Футбол News

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