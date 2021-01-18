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После начала работы в штабе Олимпика Гришко пообещал одноклубнику место в сборной Украины
В шутку, конечно
Центральный защитник донецкого "
Он мне позвонил и сказал, что я скоро буду играть в сборной. Я спросил, почему. А он ответил, что будет моим тренером, тренером защитников.
Так договорились. Теперь к нему обращаюсь: "Дмитрий Сергеевич". Только так.
Напомним, что "Олимпик" проводит зимний тренировочный сбор в Турции.
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Источник:Футбол News
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