После начала работы в штабе Олимпика Гришко пообещал одноклубнику место в сборной Украины

Центральный защитник донецкого " Олимпика " Иван Зотько в разговоре с ТК Футбол заметил, как узнал, что его друг по команде Дмитрий Гришко завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб клуба.

Он мне позвонил и сказал, что я скоро буду играть в сборной. Я спросил, почему. А он ответил, что будет моим тренером, тренером защитников.

Так договорились. Теперь к нему обращаюсь: "Дмитрий Сергеевич". Только так.