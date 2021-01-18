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Кривцов рассказал о провокации в матчах с киевским Динамо
Игроки с этим справляются уже в раздевалке
Центральный защитник "
Не все умеют справляться с эмоциями. Накал страстей слишком велик. Где-то позволяешь себе неспортивное поведение.
Кто-то бегает, провоцирует другого футболиста. Кто-то закрывает уши, кто-то начинает отвечать, идет "заруба" какая-то. Бывает, на стадионе еще, в раздевалке, ты такой злой, заведенный. Но я быстро остываю от таких эмоций.
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Источник:Вацко Live
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.01.2021 в 13:25
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