Кривцов рассказал о провокации в матчах с киевским Динамо

Центральный защитник " Шахтера " Сергей Кривцов поделился мнением об эмоциях после матчей Классического дерби с киевским "Динамо".

Не все умеют справляться с эмоциями. Накал страстей слишком велик. Где-то позволяешь себе неспортивное поведение.

Кто-то бегает, провоцирует другого футболиста. Кто-то закрывает уши, кто-то начинает отвечать, идет "заруба" какая-то. Бывает, на стадионе еще, в раздевалке, ты такой злой, заведенный. Но я быстро остываю от таких эмоций.