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Днепр-1 сделал предложение вингеру бразильского Фламенго

Премьер-лига
(1 голосов)

Процесс находится на завершающем этапе

Днепр-1 сделал предложение вингеру бразильского Фламенго
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Аутсайдер УПЛ СК "Днепр-1" сделал предложение бразильскому клубу "Фламенго" об аренде вингера Билла.

Об этом сообщает Jornal O Dia, возможность такого трансфера считает вероятной и бразильский журналист Вене Касагранде. По его информации, аренда будет рассчитана на год - до декабря 2021 года. Клубы уже уточняют детали и готовятся к обмену документами.

Билл играет на правом фланге, но при необходимости может занимать и позицию на левом краю поля.

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21-летний бразилец на правах аренды выступает за команду КРБ ("Клуб Регатас Бразил") из второго по силе дивизиона Бразилии.

Однако между клубами есть договоренность, что аренда будет прервана, если футболист получит предложение из-за рубежа. В 28 матчах за КРБ он забил 4 гола и сделал 1 ассист. За основную команду "Фламенго" провел лишь 1 матч. Также был в аренде в "Понте Прету" (1 гол в 10 встречах).

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В статье: Фламенго (Рио-де-Жанейро) СК Днепр-1 Днепр-1
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Комментарии (2)
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Dortmund 09 (Киев)
18.01.2021 в 13:46
По потенциалу СК Днепр-1 может быть третьей силой в УПЛ. Город большой, инфраструктура есть. Главное, что бы Игорь Валерьевич серьезно заинтересовался этим проектом.
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Dimka26 (Чернигов)
18.01.2021 в 14:30
Да, Игорь Валериевич сама стабильность)
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