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Днепр-1 сделал предложение вингеру бразильского Фламенго
Процесс находится на завершающем этапе
Аутсайдер УПЛ СК "
Об этом сообщает Jornal O Dia, возможность такого трансфера считает вероятной и бразильский журналист Вене Касагранде. По его информации, аренда будет рассчитана на год - до декабря 2021 года. Клубы уже уточняют детали и готовятся к обмену документами.
Билл играет на правом фланге, но при необходимости может занимать и позицию на левом краю поля.
21-летний бразилец на правах аренды выступает за команду КРБ ("Клуб Регатас Бразил") из второго по силе дивизиона Бразилии.
Однако между клубами есть договоренность, что аренда будет прервана, если футболист получит предложение из-за рубежа. В 28 матчах за КРБ он забил 4 гола и сделал 1 ассист. За основную команду "Фламенго" провел лишь 1 матч. Также был в аренде в "Понте Прету" (1 гол в 10 встречах).
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