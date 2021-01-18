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Рафаилов советует Шахтеру не говорить о Донецке, а сначала вернуться в Мариуполь

Премьер-лига
(5 голосов)
Рафаилов советует Шахтеру не говорить о Донецке, а сначала вернуться в Мариуполь
Новина українською

Сергей Рафаилов, бывший гендиректор "Зари", ответил на вопрос, верит ли он, что луганский клуб и донецкий "Шахтер" могут вернутся к своим родным городам, находящимся в оккупации России и местных маргиналов-боевиков.

Не верю, что в Луганск и Донецк могут вернуться команды в том виде, в котором они есть сейчас. 7 лет это все уже идет, а есть примеры Приднестровья и Нагорного Карабаха, где это длится намного дольше. Поэтому я не верю в это.

Может, на этих территориях появятся команды с такими же названиями, но это будет совсем другая история. Пусть "Шахтер" для начала вернется хотя бы в Мариуполь.

Читайте такжеРафаилов: Шахтер и каналы Футбол – это одно целое. Для них других команд не существует
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В статье: Заря (Луганск) Донецк Луганск Сергей Рафаилов Шахтер (Донецк) Мариуполь
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (4)
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scorpius (Ck)
18.01.2021 в 14:08
Ох и жучара, что значит "вернётся", он что кода-то там играл?
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+3
-2
rjhxb61@ukr.net (киев)
18.01.2021 в 15:02
Он "играл" возле Луганской ОГА в апреле 2014 со смотрящим от ПР Ефремовым.
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+1
0
Dortmund 09 (Киев)
18.01.2021 в 14:00
Ну он прав... пока политически договорятся (если вообще договорятся), разминируют территорию, приведут в порядок стадион, инфраструктуру, новый аэропорт нужно опять же строить. С учетом того, что там уже плотно ходит рубль...то это перспектива даже сейчас выглядит туманно, как будет дальше поглядим....
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+2
-3
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Spokoyno (Киев)
18.01.2021 в 14:10
Які політики? Невже на сьомому році війни не зрозуміло, що поки рашистам не припече, вони не тільки заграбастане не повернуть, а і далі будуть зазіхати на чужі території.
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+6
-3


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