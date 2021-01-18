Рафаилов советует Шахтеру не говорить о Донецке, а сначала вернуться в Мариуполь

Сергей Рафаилов, бывший гендиректор " Зари ", ответил на вопрос, верит ли он, что луганский клуб и донецкий "Шахтер" могут вернутся к своим родным городам, находящимся в оккупации России и местных маргиналов-боевиков.

Не верю, что в Луганск и Донецк могут вернуться команды в том виде, в котором они есть сейчас. 7 лет это все уже идет, а есть примеры Приднестровья и Нагорного Карабаха, где это длится намного дольше. Поэтому я не верю в это.

Может, на этих территориях появятся команды с такими же названиями, но это будет совсем другая история. Пусть "Шахтер" для начала вернется хотя бы в Мариуполь.