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Рафаилов советует Шахтеру не говорить о Донецке, а сначала вернуться в Мариуполь
Сергей Рафаилов, бывший гендиректор "
Не верю, что в Луганск и Донецк могут вернуться команды в том виде, в котором они есть сейчас. 7 лет это все уже идет, а есть примеры Приднестровья и Нагорного Карабаха, где это длится намного дольше. Поэтому я не верю в это.
Может, на этих территориях появятся команды с такими же названиями, но это будет совсем другая история. Пусть "Шахтер" для начала вернется хотя бы в Мариуполь.
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