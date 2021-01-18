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Селезнев поставил себе задачу на сборе с Колосом
Жалеет, что не проходил летние
Нападающий ковалевского "
Я не прошел полноценные сборы, когда присоединился к команде. Поэтому "плавал" в чемпионате. Сейчас пройду его и все будет нормально.
Приходится "умирать", а что делать? От меня требуют голов, но я не обращаю на это внимание. Главное - физическая форма, а счет - без разницы. Лучше я буду проигрывать здесь, на сборе, но побеждать в чемпионате.
"Кто играет в феврале - не играет в марте" - знаете такую поговорку? Главное сейчас - набегаться, чтобы быть готовыми.
В первом круге УПЛ 35-летний Селезнев забил 5 голов (все с пенальти) и сделал 1 ассист в 10 матчах.
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