Селезнев поставил себе задачу на сборе с Колосом

Нападающий ковалевского " Колоса " Евгений Селезнев рассказал о зимном тренировочном сборы и победу в спарринге над "Пролетером" (1:0).

Я не прошел полноценные сборы, когда присоединился к команде. Поэтому "плавал" в чемпионате. Сейчас пройду его и все будет нормально.

Приходится "умирать", а что делать? От меня требуют голов, но я не обращаю на это внимание. Главное - физическая форма, а счет - без разницы. Лучше я буду проигрывать здесь, на сборе, но побеждать в чемпионате.

"Кто играет в феврале - не играет в марте" - знаете такую ​​поговорку? Главное сейчас - набегаться, чтобы быть готовыми.