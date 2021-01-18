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Селезнев поставил себе задачу на сборе с Колосом

Премьер-лига
(1 голосов)

Жалеет, что не проходил летние

Селезнев поставил себе задачу на сборе с Колосом
Новина українською

Нападающий ковалевского "Колоса" Евгений Селезнев рассказал о зимном тренировочном сборы и победу в спарринге над "Пролетером" (1:0).

Я не прошел полноценные сборы, когда присоединился к команде. Поэтому "плавал" в чемпионате. Сейчас пройду его и все будет нормально.

Приходится "умирать", а что делать? От меня требуют голов, но я не обращаю на это внимание. Главное - физическая форма, а счет - без разницы. Лучше я буду проигрывать здесь, на сборе, но побеждать в чемпионате.

"Кто играет в феврале - не играет в марте" - знаете такую ​​поговорку? Главное сейчас - набегаться, чтобы быть готовыми.

В первом круге УПЛ 35-летний Селезнев забил 5 голов (все с пенальти) и сделал 1 ассист в 10 матчах.

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В статье: Евгений Селезнев Колос (Ковалевка)
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (1)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
18.01.2021 в 15:15
С игры забивай, рекордсмен хренов.))
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