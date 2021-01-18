Сергей Кравченко: В УПЛ будет остаться проблематично. Может, какая-то команда из Первой лиги пригласит

Полузащитник "Днепра-1" Сергей Кравченко, который покидает днепровский клуб , рассказал о своей дальнейшей игровой карьере.

"В таком возрасте главное, чтобы нашлись желающие. Рассматриваю все варианты, но понимаю, что главное, чтобы они появились. А потом будем о чем-то говорить.

Если бы было желание, то Дмитрий Михайленко позвонил бы. Но я думаю, что нет. Там молодая, развивающаяся команда ("Пафос" – прим.). Они работают на продажу.

У каждой команды есть ветераны, которые верой и правдой служили. Поэтому думаю, что проблематично будет остаться в УПЛ. Но я надеюсь. Может, какая-то команда из первой лиги пригласит.

Хочется просто играть в футбол и получать удовольствие. Понимаю, что осталось недолго. Желание есть", - сказал Кравченко.