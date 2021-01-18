Кополовец: Хочу доказать, что еще есть порох в пороховнице

Спортивный директор " Миная " Михаил Кополовец поделился своими впечатлениями о первом спарринге в новом году закарпатской команды с венгерской "Кишвардой" (0:1).

"В Кишварде мы сыграли сразу три поединка. Поскольку в "Минае" сейчас на просмотре много потенциальных новичков, то была достигнута договоренность, что основа сыграет двумя составами по 90 минут, также свой матч провели и дублеры (U-21). "Минай" уступил во всех трех противостояниях, однако для нас результат не был на первом месте. Главное было обогатиться игровой практикой и посмотреть в деле потенциальных новобранцев. К сожалению, они разочаровали, с кем–то уже завтра попрощаемся, кому-то предоставим еще один шанс.

Стоит отметить, что мы с "Кишвардой" находились в разной степени готовности: хозяева уже на следующей неделе начинают вторую часть сезона, а "Минай" только возобновил подготовку к весенним испытаниям в чемпионате УПЛ.

Конечно, всех наверняка интересует, как сыграл со своей бывшей командой первый зимний новичок "Миная" Артем Милевский? Он действовал на острие атаки и чувствовалось, что ему еще нужно время, чтобы найти общий язык с партнерами. Кстати, как и Милевский, я тоже сыграл один тайм за второй состав "Миная". Было тяжеловато, все же, очень много пропустил, однако впереди еще два этапа подготовки и я приложу максимум усилий, чтобы доказать, что еще есть порох в пороховнице".

Напомним, что 20 января "Минай" снова отправится в Венгрию, где проведет еще один спарринг - с перволиговым "Дебреценом".