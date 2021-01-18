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Львов объявил о подписании Брикнера
После ухода из Руха хавбек быстро нашел себе новую команду
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В составе "Львова" полузащитник будет выступать под восьмым номером. Брикнер уже присоединился к лагерю команды в Закарпатье и готовится вместе со своими новыми одноклубниками к возобновлению сезона.
Соглашение подписано по схеме "1,5+1".
Отметим, что предыдущей командой игрока был "Рух", за который Брикнер выступал с лета 2018 года. Также футболист ранее в карьере поиграл за "Прикарпатье", "Сумы" и "Олимпик".
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Источник:ФК Львов
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