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Львов объявил о подписании Брикнера

Премьер-лига
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После ухода из Руха хавбек быстро нашел себе новую команду

Львов объявил о подписании Брикнера
Новина українською

"Львов" объявил о подписании контракта с 27-летним полузащитником Иваном Брикнером.

В составе "Львова" полузащитник будет выступать под восьмым номером. Брикнер уже присоединился к лагерю команды в Закарпатье и готовится вместе со своими новыми одноклубниками к возобновлению сезона.

Соглашение подписано по схеме "1,5+1".

Отметим, что предыдущей командой игрока был "Рух", за который Брикнер выступал с лета 2018 года. Также футболист ранее в карьере поиграл за "Прикарпатье", "Сумы" и "Олимпик".

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В статье: ФК Львов Иван Брикнер
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Источник:
ФК Львов

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