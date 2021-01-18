Динамо уступает в стартовом матче сборов чемпиону Польши

Подопечные Мирчи Луческу игровую часть сборов в ОАЭ открывали поединком против лидера и действующего чемпиона Польши, варшавской "Легии".

Киевляне ожидаемо выглядели тяжеловато: "бело-синие" сейчас однозначно находятся под нагрузками и к тому же только недавно начали сборы. "Легия", которой чуть больше недели проводить дебютный в году официальный матч, двигалась намного уверенее и на ногах была легче.

Впрочем, два гола в ворота Бойко залетели после фланговых подач, а не каких-то игровых комбинаций поляков. В первом случае Пекхарт замкнул навес с углового, а затем он же оказался на газоне, когда Кендзёра положил ему руки на спину.

У "Динамо" было очень много вертикальных передач, но редко что-то создавать острое при таком футболе удавалось. Два удара в створ варшавских ворот оказались голевыми, но в обоих случааях рефери отменял результативные удары из-за офсайдов.

Во втором тайме место на поле сохранил только Забарный, остальные девять полевых вместе с голкипером у киевлян были другие. Именно после перерыва вице-чемпион Украины создал свой лучший момент: Дуэлунн справа отдал в штрафную на Родригеша, удар того заблокировали, но снаряд удачно лёг под удар де Пене - уругвает в касание с десяти метров пробил выше. "Легия" же могла завершать матч даже с разгромной победой, но после удара под острым углом по воротам Бущана наш голкипер перевёл выстрел в перекладину.

Следующий спарринг в ОАЭ киевляне проведут уже 21 января. Соперником "бело-синих" всё-таки станет солигорский "Шахтёр".

"Динамо" - "Легия" 0:2

Голы: Пекхарт 30, Пекхарт 33 (пен.)

"Динамо": Бойко (Бущан 46) - Миколенко (Сидклей 46), Шабанов (Сирота 46), Забарный, Кендзёра (Караваев 46) - Сидорчук (Шепелев 46), Гармаш (Андриевский 46) - Вербич (де Пена 46), Буяльский (Дуэлунн 46), Цыганков (Родригеш 46) - Беседин (Супряга 46)