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Ragnar is here - Рух подписал контракт с легендарным исландским защитником
Топовое подписание львовского клуба
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Опытный центральный защитник подписал контракт с "желто-черными" сроком на полгода с возможностью пролонгации еще на год.
За "Рух" исландец играть под двадцать вторым номером.
В своей карьере 34-летний защитник выступал за такие клубы: ФК "Филкир" (Исландия), ФК "Гётеборг" (Швеция), ФК "Копенгаген" (Дания), ФК "Краснодар" (Россия), ФК "Фулхэм" (Англия), ФК" Рубин "(Россия), ФК" Ростов" (Россия). Последним клубом Рагнара был датский "Копенгаген".
Также в активе Сигурдссона 96 матчей за сборную Исландии и 5 голов. По количеству сыгранных поединков за национальную команду защитник входит в топ-тройку.
Рагнар является чемпионом Швеции (2007), обладателем Кубка Швеции (2008), обладателем Суперкубка Швеции (2008), обладателем Кубка Дании (2012), чемпионом Дании (2013), бронзовым призером чемпионата России.
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