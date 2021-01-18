Ragnar is here - Рух подписал контракт с легендарным исландским защитником

" Рух " подписал контракт с четвертьфиналистом чемпионата Европы, участником чемпионата мира, исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном.

Опытный центральный защитник подписал контракт с "желто-черными" сроком на полгода с возможностью пролонгации еще на год.

За "Рух" исландец играть под двадцать вторым номером.

В своей карьере 34-летний защитник выступал за такие клубы: ФК "Филкир" (Исландия), ФК "Гётеборг" (Швеция), ФК "Копенгаген" (Дания), ФК "Краснодар" (Россия), ФК "Фулхэм" (Англия), ФК" Рубин "(Россия), ФК" Ростов" (Россия). Последним клубом Рагнара был датский "Копенгаген".

Также в активе Сигурдссона 96 матчей за сборную Исландии и 5 голов. По количеству сыгранных поединков за национальную команду защитник входит в топ-тройку.

Рагнар является чемпионом Швеции (2007), обладателем Кубка Швеции (2008), обладателем Суперкубка Швеции (2008), обладателем Кубка Дании (2012), чемпионом Дании (2013), бронзовым призером чемпионата России.