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Ragnar is here - Рух подписал контракт с легендарным исландским защитником

Премьер-лига
(3 голосов)

Топовое подписание львовского клуба

Ragnar is here - Рух подписал контракт с легендарным исландским защитником
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"Рух" подписал контракт с четвертьфиналистом чемпионата Европы, участником чемпионата мира, исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном.

Опытный центральный защитник подписал контракт с "желто-черными" сроком на полгода с возможностью пролонгации еще на год.

За "Рух" исландец играть под двадцать вторым номером.

В своей карьере 34-летний защитник выступал за такие клубы: ФК "Филкир" (Исландия), ФК "Гётеборг" (Швеция), ФК "Копенгаген" (Дания), ФК "Краснодар" (Россия), ФК "Фулхэм" (Англия), ФК" Рубин "(Россия), ФК" Ростов" (Россия). Последним клубом Рагнара был датский "Копенгаген".

Также в активе Сигурдссона 96 матчей за сборную Исландии и 5 голов. По количеству сыгранных поединков за национальную команду защитник входит в топ-тройку.

Рагнар является чемпионом Швеции (2007), обладателем Кубка Швеции (2008), обладателем Суперкубка Швеции (2008), обладателем Кубка Дании (2012), чемпионом Дании (2013), бронзовым призером чемпионата России.

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В статье: Рагнар Сигурдссон Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (8)
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karpatoman (Львів)
18.01.2021 в 18:08
Чуваку 34 роки. Козлєвіч ж казав про курс на омолодження складу, коли не підписали Мілевського. Чи 34 роки - це пацан, 36 - пенсіонер?
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football_soccer (Украина)
18.01.2021 в 18:28
да контракт на полгода... Это чисто пиар ход. Не удивлюсь, если исландец уедет даже до окончания этого времени, весной.
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ещё не специалист (Кривой Рог)
18.01.2021 в 18:00
Прийшли і суттєво підсилили ФК "РУХ" Задерака, Карасюк, Дієго Сантос, Рагнар Сігурдссон. Стережіться гранди УПЛ !!!
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0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
18.01.2021 в 17:54
Круто!
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Байкал (Lviv)
18.01.2021 в 17:30
Добре хоч не Абелардо з Наша раша
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
18.01.2021 в 17:37
З одного боку так, а з іншого - фізично витривалий вікінг у 34 роки вірогідно може бути далеко не пішоходом.
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Байкал (Lviv)
18.01.2021 в 17:55
Я згідний,бо якщо взяти до уваги ,що в нападі команд-суперників грають Селезньов,Мілевський,Шиндер та інші, то можна було сміло на років 5 підписувати
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kalan-86 (Анкара)
18.01.2021 в 17:20
Мощно. Сразу двух зайцев, и опыт в обороне и отличный имиджевый ход. Удачи!
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+2
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