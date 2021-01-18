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Македонцы вместо словаков. У Шахтера изменился один из спарринг-партнеров
В Турции горняки сыграют с Силексом из Северной Македонии
В списке спаррингов "
Как сообщает официальный сайт "горняков", четвертым соперником "оранжево-черных" вместо братиславского "Слована" станет "Силекс" из Кратово (Северная Македония).
Таким образом, расписание матчей первого сбора "Шахтера" выглядит следующим обюразом (указано киевское время)
- 21 января, 16:00. "Шахтер" – "Лех" (Познань, Польша)
- 23 января, 16:00. "Шахтер" – "Лудогорец" (Разград, Болгария)
- 25 января, 16:00. "Шахтер" – "Марибор" (Марибор, Словения)
- 26 января, 10:00. "Шахтер" – "Силекс" (Кратово, Северная Македония)
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Источник:ФК Шахтер
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